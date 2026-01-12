बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग, 216 यात्री थे सवार

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को हवा में पक्षी से टकराने के कारण आपात स्थिति में उतारना पड़ा. पायलट की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से सभी यात्री सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई.

विमान का नोज सेक्शन दुर्घटनाग्रस्त हुआ

11 जनवरी 2026 की शाम 6:25 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E-437 ने गोरखपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी. यह फ्लाइट बेंगलुरु जाने वाली थी और इसमें 216 यात्री सवार थे. उड़ान भरने के लगभग 15 मिनट बाद, जब विमान जौनपुर के पास करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी एक पक्षी टकरा गया. बर्ड हिट की वजह से विमान के नोज सेक्शन (आगे के हिस्से) को नुकसान पहुंचा. प्रारंभिक जांच में नोज में डेंट और हल्की दरार पाई गई है.

फ्लाइट की स्थिति गंभीर होने पर पायलट ने तुरंत वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया. इसके बाद विमान को डायवर्ट कर शाम 6:56 बजे सुरक्षित रूप से वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

इंडिगो ने आगे की सभी उड़ानें रद्द कीं

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को रात 8:40 बजे तक विमान से सुरक्षित उतारा गया. कई यात्री इस घटना से दहशत में थे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. इंडिगो एयरलाइंस ने आगे की उड़ान रद्द कर दी हैं. यात्रियों के ठहरने के लिए वाराणसी शहर के विभिन्न होटलों में व्यवस्था की गई है.

तकनीकी टीम नुकसान की जांच कर रही

फिलहाल इंडिगो की तकनीकी टीम विमान को हुए नुकसान की पूरी जांच कर रही है और मरम्मत का काम जारी है. विमान को एयरपोर्ट के टर्मनिल नंबर-03 पर खड़ा किया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान के बारे में फैसला लिया जाएगा.

बर्ड हिटिंग से फ्लाइट्स को खतरा

यह घटना हवाई सुरक्षा में बर्ड हिट की समस्या को फिर से सामने लाती है, जो खासकर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान खतरा पैदा कर सकती है. इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं.