छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार (4 नवंबर) को हुए रेल हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा हो चुकी है. घायल हुए 20 लोगों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर मिले हैं. भारतीय रेलवे ने इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए हादसे का कारण बताया है.

रेलवे ने हादसे को लेकर अहम जानकारी साझा की है. रेलवे ने बिलासपुर हादसे का कारण बताते हुए कहा, ''शुरुआती आंकलन के मुताबिक डीईएमयू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन खतरे की स्थिति में सिग्नल पार कर लिया, इसी वजह से हादसा हो गया.'' दरअसल कोरबा पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. टक्कर इतनी भयानक थी कि मेमू ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अन्य डिब्बों में अफरा-तफरी मच गई.

रेलवे ट्रैक को ठीक करने का चल रहा काम

हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे के परखच्चे उड़ गए थे. एक्सीडेंट के बाद डिब्बे के कई हिस्से रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद ट्रैक को साफ करने का काम तेजी से शुरू हो गया. इसकी वजह से कई ट्रेने भी प्रभावित हुईं.

हादसे में प्रभावित लोगों की मदद के लिए जारी हुआ इमरजेंसी नंबर

रेलवे ने कहा है कि हादसे से प्रभावित हुए लोगों की पूरी मदद की जा रही है. रेलवे बोर्ड ने कहा, ''रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के स्तर पर घटना की पूरी जांच की जाएगी, जिससे सटीक कारण का पता लगाया जा सके.'' यात्रियों और उनके परिवारों की मदद के लिए अलग-अलग इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं. बिलासपुर - 7777857335, 7869953330; चांपा - 8085956528; रायगढ़ - 9752485600; पेंड्रा रोड - 8294730162; कोरबा - 7869953330 और उसलापुर - 7777857338.

रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द

बिलासपुर में हुए हादसे के बाद रेलवे ने कुछ ट्रेनें रद्द कर दी है. गाड़ी संख्या 68732, बिलासपुर-कोरबा मेमू लोकल ट्रेन रद्द कर दी गई है. गाड़ी संख्या 68731, कोरबा-बिलासपुर मेमू लोकल को भी रद्द कर दिया गया है. वहीं बिलासपुर-रायपुर मेमू लोकल, गाड़ी संख्या 68719 भी कैंसिल हो गई है.