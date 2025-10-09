NIA ने बुधवार (8 अक्तूबर 2025) को बिहार के वैशाली ज़िले में एक आरोपी के घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए है. ये कार्रवाई 2024 में दर्ज किए गए एक हथियार तस्करी केस से जुड़ी हुई है. NIA की टीम ने आरोपी संदीप कुमार सिन्हा उर्फ छोटू लाला के घर से एक 9 एमएम पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, दो पिस्टल मैगज़ीन, एक डबल बैरल बंदूक, 35 जिंदा कारतूस और 4.21 लाख नकद बरामद किए.

NIA के मुताबिक संदीप आरोपी विकास कुमार का करीबी साथी है और हथियार तस्करी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है. यह केस उस गिरोह से जुड़ा है जो नागालैंड से बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी करता था. इस केस की शुरुआत बिहार पुलिस ने तब की थी जब AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे बाद में अगस्त 2024 में ये केस NIA को सौंपा गया.

गिरफ्तार आरोपियों

NIA जांच से जुड़े मामले में अब तक जांच में चार आरोपियों विकास कुमार, सत्याम कुमार, देवमणि राय उर्फ अनीश और मोहम्मद अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की जा चुकी है. हाल ही में एक और आरोपी मंजूर खान को भी पकड़ा गया है, जो फिलहाल पटना जेल में बंद है. NIA ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश की जा रही है.

बिहार में चुनाव की तारीख

बिहार में इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर 2025 (बुधवार) को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर 2025 (सोमवार) को वोटिंग कराई जाएगी. दोनों चरणों की वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. पहले चरण में बिहार के उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिस्सों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इनमें वे जिले शामिल हैं जहां पिछले चुनावों में मतदाता उपस्थिति अधिक रही थी. इस चरण में 120 से अधिक विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. इन क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार कर ली है और प्रचार अभियान की रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

दूसरा चरण 11 नवंबर को वोटिंग

दूसरे चरण में बिहार के दक्षिणी और सीमांचल इलाकों की सीटों पर मतदान कराया जाएगा. यह चरण राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इन इलाकों में जातीय और सामाजिक समीकरण का सीधा असर देखने को मिलता है. चुनाव आयोग ने इस चरण में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने की बात कही है ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकें.

गिनती 14 नवंबर को

वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 को एक साथ सभी जिलों में की जाएगी. आयोग ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT का इस्तेमाल पहले से ज्यादा पारदर्शिता के साथ किया जाएगा. साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो रैंडम बूथों पर EVM और VVPAT मिलान की प्रक्रिया अनिवार्य की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Operation Sindoor: 'फिट और तैयार रहें, कभी भी...', आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, फौज को क्यों दिया ये निर्देश?