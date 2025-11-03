प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा रैली में महागठबंधन पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी-कांग्रेस का विकास से दूर-दूर तक नाता नहीं है. आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया. पीएम ने कहा कि केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार और सोनिया गांधी ने गुस्से में आकर बिहार के सभी प्रोजेक्ट्स पर ताला लगा दिया था.

पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के पास राम मंदिर जाने का समय नहीं, लेकिन विदेश यात्रा के लिए फुर्सत है. उन्हें अपने देश के आस्था स्थलों से नहीं, घुसपैठियों से मोहब्बत है. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बिहार के लोगों की जमीन और सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं.

मछली और मखाना किसानों को नई पहचान

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार के मछली पालक और मखाना किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने मछली पालन मंत्रालय और मखाना बोर्ड की स्थापना की है. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं विदेश जाता हूं तो बिहार के मखाने को गर्व से उपहार में देता हूं.

महिलाओं की ताकत से आगे बढ़ रहा बिहार

प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार की ‘जीविका दीदी’ योजना आज पूरे देश में मिसाल बन चुकी है. हमने 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10 हजार रुपये भेजे हैं. यह महिलाओं के सशक्तिकरण की असली ताकत है. उन्होंने महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर भी बधाई दी और कहा कि हमारी बेटियों ने 25 साल बाद कप जीता है. अब ये बेटियां खेतों से लेकर मैदान तक इतिहास लिख रही हैं .

बिहार का युवा अब यहीं करेगा कमाल

मोदी ने कहा कि बिहार का युवा अब बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बिहार में ही रोजगार और सम्मान दोनों पाएगा. यह हमारा संकल्प है. अब बिहार का युवा अपने राज्य में ही बिहार का नाम रोशन करेगा.

जंगलराज वालों को हराकर एनडीए को मजबूत बनाइए

रैली के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि पहले चरण का मतदान नजदीक है. अपने हर वोट से बिहार को मजबूत बनाइए. जंगलराज वालों को हराकर एनडीए को जिताइए. एनडीए की सरकार ही बिहार के विकास और स्थिरता की गारंटी है.

ये भी पढ़ें: 'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी