बिहार की जिस सीट पर लड़ रहे छह मुसलमान कैंडिडेट, जानें इसका अब तक क्या है रुझान, कौन है आगे

इस सीट पर पांचवें मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मोहम्मद तनवीर. यह इस समय आठवें नंबर पर चल रहे हैं. वोटों के रुझान में अब तक इन्हें सिर्फ 143 वोट मिले हैं और ये 9416 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान में एनडीए को बढ़त देखी जा रही है. लेकिन अररिया सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां पर एक या दो नहीं बल्कि एक साथ छह मुस्लिम प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे को सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं. आईये जानते हैं कि अब तक वहां पर क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं.

यहां पर जेडीयू प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम 9559 वोटों के साथ 6742 से आगे चल रही हैं. जबकि उनके खिलाफ उतरे कांग्रेस उम्मीदवार अबिदुर रहमान को अब तक 2817 वोटों मिले हैं.  

छह मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुकाबला

इस सीट पर तीसरे उम्मीदवार के तौर पर हैं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मोहम्मद मंजूर आलम, इन्हें अब तक  1282 वोट मिले हैं और ये 8277 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं. 

तो वहीं चौथे मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर अररिया सीट पर हैं फरहत आरा बेगम. जनसुराज पार्टी से उतरीं फरहत आरा बेगम को महज अब तक 257 सीटें मिली हैं और वे छठे नंबर पर चल रही है.

अररिया सीट का क्या है रुझान?

इस सीट पर पांचवें मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर हैं- राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मोहम्मद तनवीर. यह इस समय आठवें नंबर पर चल रहे हैं. वोटों के रुझान में अब तक इन्हें सिर्फ 143 वोट मिले हैं और ये 9416 वोटों से पीछे चल रहे हैं. जबकि छठे मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से हैं मोहम्मद आसिफ आलम. इन्हें अब तक रुझानों में 123 वोट मिले हैं और ये 9436 वोटों से पीछे चल रहे हैं. 

पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के टिकट से लज़ रहे आबिदुर रहमान ने जेडीयू उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को करीब 50 हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी.

Published at : 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Bihar Result 2025 Araria Seat
