बिहार में NDA की बंपर जीत पर जयंत चौधरी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है. इसी सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था. बिहार के नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं थां. उनके ऊपर जनता का कोई विश्वास नहीं था.

जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जनता के बीच कोई मेहनत नहीं की थी. इसलिए उनका संदेश जनता तक नहीं पहुंच पाया. बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया. केंद्र सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके काम करने के तरीके को बिहार के लोगों ने चुना है.

जब उनसे पूछा गया, तो सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जो खेला बिहार में हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा. इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि कोई खेला नहीं हुआ, वोट चोरी नहीं है. लोगों का दिल जीता गया है. एनडीए ने लोगों के लिए काम किया है. एनडीए के शासन में लोग, खासकर महिलाएं, सुरक्षित महसूस करती हैं. यूपी सरकार ने लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनका उनको लाभ भी मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार जंगलराज और माफियाराज की भेंट चढ़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में विकास की बयार बही है. सड़कों के जाल बिछ गए हैं, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण हुआ है.

रालोद मुखिया ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीडीए का फुलफॉर्म वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं. जनता को नहीं पता कि पीडीए क्या है. बिहार का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है. कहीं किसी घटना की खबर नहीं आई. लोगों में बिहार को आगे बढ़ते देखने की चाह है, इसलिए उन्होंने बढ़-चढ़कर एनडीए को वोट किया है.