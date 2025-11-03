हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज

'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज

राहुल गांधी ने रविवार को स्थानीय मछुआरों को साथ तालाब से मछलियां पकड़ीं. उन्होंने हाथों और जाल का उपयोग करके मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रथा में भाग लिया. उनके साथ मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार मौजूद थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 03 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार (02 नवंबर, 2025) को बिहार के बेगूसराय में मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए थे, जिस पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसा है. रवि किशन ने कहा कि उन्होंने जितनी मछलियां पकड़ी हैं, उससे कम उन्हें वोट मिलेंगे. 

रवि किशन ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को कहा, 'कल जब वह आए थे तो उन्होंने जितनी मछलियां पकड़ी थीं, उन्हें उससे भी कम वोट मिलेंगे. ठीक है, कम से कम उनकी तैराकी की शैली अच्छी थी. हम वहां वोट पकड़ रहे हैं और वह मछलियां पकड़ने में व्यस्त हैं.'

बिहार में NDA की होगी ऐतिहासिक जीत: रवि किशन

गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भारी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, 'मैं देख सकता हूं कि हम अब तक की सबसे अधिक सीटें जीतेंगे. हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे.'

शाहनवाज हुसैन ने की रवि किशन की तारीफ

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने रवि किशन की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और अब वह लोगों को सुपरस्टार सीएम दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हुसैन ने कहा, 'रवि जी सही कह रहे हैं. बिहार के लोग उन्हें बिहारी मानते हैं. बिहारियों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और वह सुपरस्टार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'

बेगूसराय में राहुल गांधी ने पकड़ी थी मछलियां

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को स्थानीय मछुआरों के साथ मछली पकड़ने में शामिल हुए. वह तालाब में कूद गए. उन्होंने हाथों और जाल का उपयोग करके मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रथा में भाग लिया. इस दौरान उनके साथ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद थे. 

बेगूसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह राज्य के मछुआरों के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं.

हम मछुआरा समुदाय के साथ खड़े: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ बिहार के बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उनका काम जितना दिलचस्प है, उससे जुड़ी समस्याएं और संघर्ष उतने ही गंभीर हैं. हालांकि, हर परिस्थिति में उनकी कड़ी मेहनत, लगन और व्यवसाय की गहरी समझ प्रेरणादायक है. बिहार की नदियां, नहरें और तालाब तथा उनमें रहने वाले मछुआरे राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. मैं उनके अधिकार और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं.'
  

Published at : 03 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI RAVI KISHAN BIHAR ELECTION
इंडिया
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
