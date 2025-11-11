बिहार एग्जिट पोल के नतीजों में हुआ गजब! महागठबंधन में शामिल इस दल का नहीं खुला खाता

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार (11 नवंबर 2025) को कई एजेंसियों के एग्‍ज‍िट पोल सामने आए. लगभग सभी एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बिहार में सरकार बना सकता है. Poll Diary एग्जिट पोल की मानें, तो मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है.

Poll Diary के एग्जिट पोल में NDA को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है. उसका कहना है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 184 से 209 सीटें हासिल करते हुए साल 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन कर सकता है. इस सर्वे में कहा गया है कि विपक्षी महागठबंधन को 32 से 49 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है.

किस पार्टी को बिहार में मिलेंगी कितनी सीटें?

इस एग्जिट पोल में NDA के दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 87-95 सीटें, जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 81-89 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 12-16 सीटें, HAM को 5-6 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 4-5 सीटें दी गई है. वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें, तो इस सर्वे में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को 20-27 सीटें, कांग्रेस को 4-8 सीटें, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 0-0 सीट मिलने का अनुमान है.

वहीं, Chanakya Strategies के एग्जिट पोल की मानें, तो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की खाता ही नहीं खुल सकता है. इसमें NDA को 130-138 सीटें, महागठबंधन को 100-108 सीटें, जनसुराज को 0-0 सीट और अन्य को 3-5 सीटें मिल सकती है.

14 नवंबर को सामने आएगा जनता का जनादेश

बिहार में गुरुवार (6 नवंबर) और मंगलवार (11 नवंबर) को दूसरे चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब आगामी शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के दिए वोटों की गिनती करेगा और अंतिम नतीजे की घोषणा करेगा.

यह भी पढ़ेंः श्रीनिवास बीवी से लेकर संजना जाटव तक... कांग्रेस ने बनाए नए सचिव, इन राज्यों की मिली जिम्मेदारी