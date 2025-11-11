हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, एग्जिट पोल के नतीजों को BJP ने बताया एग्जैक्ट, कांग्रेस बोली- रिजल्ट के बाद....

बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, एग्जिट पोल के नतीजों को BJP ने बताया एग्जैक्ट, कांग्रेस बोली- रिजल्ट के बाद....

Bihar Election Exit Poll 2025: एग्जिट पोल को लेकर एनडीए के नेताओं का कहना है कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कामों पर मुहर लगाया है. कांग्रेस ने भी दावा किया कि महागठबंधन सरकार बनाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार (11 नवंबर 2025) को कई एजेंसियों के एग्‍ज‍िट पोल सामने आए. इस एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है. एनडीए ने एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी जाहिर की तो महागठबंधन ने इस सर्वे को खारिज कर दिया.

एग्जिट पोल सटीक नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कहा, "एग्जिट पोल सटीक नहीं हैं. ये केवल अटकलें हैं. ये संकेत देते हैं कि क्या हो सकता है. यह सोचना सही नहीं होगा कि वे सटीक हैं." कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विश्वास जताया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. कांग्रेस नेता श्रीनेत ने कहा, "मेरा निजी विचार है कि हम एग्ज़िट पोल पर टिप्पणी नहीं करते. हम तब बोलेंगे जब वास्तविक नतीजे आएंगे. हालांकि बिहार एनडीए को सबक सिखाएगा क्योंकि उसके वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ की गई है. मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन सरकार बनाएगा."

नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर: जेडीयू 

एग्जिट पोल को लेकर जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा फिर से राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर विश्वास जताया है. उन्होंने कहा, "मैं बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और विकास पर मुहर लगाने के लिए धन्यवाद देता हूं. पूरे राज्य में एनडीए के लिए समर्थन की लहर है." बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रिकॉर्ड मतदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए में लोगों के विश्वास का प्रतिबिंब बताया.

विजय सिन्हा ने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बताया

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "बिहार लोकतंत्र की जननी की धरती है. इस धरती पर रहने वाले लोगों ने राष्ट्र को एक संदेश दिया है. बिहार ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया है. लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेताओं पर अपना विश्वास जताया. एग्जिट पोल भी यही परिणाम दिखा रहे हैं. यह एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में हम और भी ऊपर जाएंगे... बिहार में लोग शांति और सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस उन्माद पैदा करते हैं."

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं. हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ने NDA के पक्ष में 2/3 से अधिक बहुमत से मतदान किया है. वास्तविक रिपोर्ट एग्जिट पोल से अधिक होगी और हमारा मानना ​​है कि हमारा वोट शेयर 50 फीसदी के आसपास होगा."

NDA जीत का परचम लहराएगा: बीजेपी

कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद ने कहा, "ये एग्जिट पोल हैरान करने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा मानना ​​है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के बाद बिहार को बदला है उससे लोग प्रभावित हैं. कई तरह की छात्रवृत्तियां दी गईं, नारी शक्ति में एक विश्वास जगाया गया. हमें बिहार के मतदाताओं पर भरोसा है. हमें अपने काम पर भरोसा है. माताएं-बहनें वोट देने के लिए अपने घरों से निकली हैं. NDA निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएगा." हालांकि, एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा.

Published at : 11 Nov 2025 10:54 PM (IST)
विश्व
शहबाज शरीफ ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, सत्ता के लिए और कितना गिरेंगे पाक PM?
शहबाज ने फिर उगला जहर, इस्लामाबाद धमाके लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कितना गिरेंगे पाक PM?
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में Congress पीछे, Mahagathbandhan को पड़ सकता है भारी!
Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Sandeep Chaudhary: 'किसी को भटकने मत दीजिए', प्रवक्ता ने किसे चेताया? | Bihar Exit Poll
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
