बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. अधिकांश एग्जिट पोल्स में एनडीए को बिहार में सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है. अन्य एग्जिट पोल्स की तरह POLL DIARY का भी अनुमान महागठबंधन के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है. POLL DIARY का अनुमान महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है. इस सर्वे के अनुसार महागठबंधन को मात्र 32 से 49 सीटों के बीच सीमित बताया गया है, जबकि NDA को भारी बहुमत से जीतने का अनुमान लगाया गया है.

POLL DIARY का अनुमान: NDA को प्रचंड बहुमत

POLL DIARY के अनुसार NDA 184 से 209 सीटें जीत सकता है. यह आंकड़ा न सिर्फ बहुमत से बहुत अधिक है, बल्कि एकतरफा जीत के संकेत देता है. वहीं अन्य दलों को 1-5 सीटों के बीच अनुमानित सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. इस सर्वे ने बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह NDA के पक्ष में दिखाए हैं.

अन्य सर्वे भी बता रहे NDA की बढ़त

POLL DIARY के अलावा कई अन्य एग्जिट पोल भी NDA को स्पष्ट बढ़त दे रहे हैं. PRAJA POLL ANALYTICS ने NDA के लिए 186 सीटों का अनुमान लगाया है, जबकि महागठबंधन को 50 सीटें दी हैं. मैट्रिज-IANS के सर्वे में NDA को 147-167 सीटें, और महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का संकेत है. पीपल्स पल्स, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोलस्ट्रेट, पी-मर्क और TIFR रिसर्च जैसे अन्य प्रमुख सर्वे भी NDA को सत्ता में वापसी करते दिखा रहे हैं.

महागठबंधन की स्थिति कमजोर

महागठबंधन का प्रदर्शन लगभग सभी सर्वे में कमजोर दिखा है. RJD के लिए 50 से 58 तक सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 10-12 सीटें दी गई हैं. CPI-ML और अन्य लेफ्ट पार्टियों को 9-14 सीटों के बीच आंकलन किया गया है. इन अनुमानों के बावजूद महागठबंधन बहुमत से काफी दूर दिखाई देता है.

बिहार विधानसभा का गणित

कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं. फिलहाल राज्य में NDA की सरकार है, जिसमें JDU और BJP मुख्य घटक दल हैं. एग्जिट पोल्स के मुताबिक NDA अब भी सत्ता में कायम रह सकता है और महागठबंधन के लिए परिणाम मुश्किल भरे हो सकते हैं.

Disclaimer- दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ देश का एक जिम्मेदार चैनल है. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. लिहाजा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एग्जिट पोल का पहला नंबर शाम 6.30 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे. दर्शकों को हम बता दें कि abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.