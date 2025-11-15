(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election 2025: NDA से क्यों नहीं जीत पा रहा INDIA ब्लॉक? बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी ने बता दी वजह
बिहार में जहां NDA ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, वहीं INDIA ब्लॉक को हार का सामना करना पड़ा है. AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया है. बिहार चुनाव पर ओवैसी ने महागठबंधन को नसीहत दी है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब सभी के सामने आ गए हैं. एक तरफ जहां NDA ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है तो वहीं INDIA ब्लॉक को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पूरा इंडिया ब्लॉक 35 सीटों के आंकड़े पर सिमट गया है. अब नतीजों के बाद से ही पूरे इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं. देशभर से अलग-अलग नेताओं की प्रतिक्रिया और नसीहत सामने आ रही है. ऐसे में बिहार चुनाव में 5 सीटों पर कब्जा जमाने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है.
अखिलेश के बयान को बताया बकवास
चुनाव के नतीजों पर ओवैसी ने कहा, 'विपक्ष को सोचना चाहिए कि आखिर वह क्यों बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं. सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार का कारण एसआईआर बताया है. कबतक आप SIR-EVM पर बकवास बात करते रहेंगे.'
ओवैसी ने विपक्ष को दी ये सलाह
ओवैसी ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा, 'SIR-EVM को छोड़कर ये देखना चाहिए कि कमजोरी कहां है. अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हम राजा हैं. वोटर हमारी प्रजा है, तो वह जमाना चला गया है. जनता आपको वोट नहीं देगी.'
AIMIM की जीत पर क्या बोले?
अपनी पार्टी के प्रदर्शन से खुश दिखे ओवैसी ने कहा, ' हमारी पार्टी बिहार की जनता की तरफ से दिए जनादेश का स्वागत करती है. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हैं. अपनी शुभकमानाएं देते हैं.
आखिर INDIA गठबंधन, @BJP4India को क्यों नहीं रोक पा रहा है? | बैरिस्टर @asadowaisi ने दी सलाह pic.twitter.com/NiTKWh11nR— AIMIM (@aimim_national) November 15, 2025
ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सीमांचल के विकास के लिए सरकार के साथ सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सीमांचल में प्रगति लाने, बाल मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं व बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा. हम इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग देंगे.
सरकार के साथ काम करेंगे
पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, 'उनकी पार्टी सीमांचल के विकास के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगी. हमारा ध्यान सीमांचल के इलाकों में प्रगति लाना है. हमारा उद्देश्य बाल मृत्यु दर कम करने, महिलाओं और बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्दोग बनाने पर होगा. हम इसके लिए पूरा सहयोग देंगे.'
