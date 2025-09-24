AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वह गठबंधन नहीं करना चाहती, लेकिन यह सच नहीं है. ओवैसी ने दावा किया कि अख्तरुल इमान ने लालू यादव को दो और तेजस्वी यादव को एक खत लिखकर गठबंधन की बात रखी थी, जिसमें सिर्फ छह सीटों की मांग की गई थी. इसके बावजूद RJD ने हमारे चार विधायकों को तोड़ लिया.

मंत्री पद की भी मांग नहीं की थी- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, 'हमने RJD से कहा था कि हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए. अब इससे बड़ी दरियादिली क्या हो सकती है? लेकिन उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया. चलिए, जाने दीजिए… हम अपना काम करते रहेंगे.'

गठबंधन का फैसला RJD पर छोड़ा

ओवैसी ने साफ कहा कि अब फैसला RJD के हाथ में है. 'अख्तरुल इमान ने जनता और मीडिया के सामने गठबंधन की बात खुले तौर पर कही थी. अब यह उन पर है कि वे गठबंधन करेंगे या नहीं. लेकिन इतना याद रखिए, नतीजे आने के बाद रोना मत.'

ओवैसी बोले- RJD और कांग्रेस से भी होगी लड़ाई

ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो AIMIM की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि RJD और कांग्रेस से भी होगी. 'क्योंकि बेईमानी से हमारे चार विधायकों को खरीद लिया गया. अंग्रेजी में कहते हैं - द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाऊ.' ओवैसी ने कहा कि कितनी सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान समय आने पर कर दिया जाएगा.

'I Luv Mohammad' विवाद पर जवाब

पोस्टर विवाद को लेकर ओवैसी ने कहा, 'अगर कोई ‘I Luv PM’ या ‘I Luv नीतीश कुमार’ लिखेगा तो क्या कार्रवाई होगी? मैं मुसलमान हूं क्योंकि मोहम्मद साहब की वजह से मुसलमान हूं. हम अल्लाह को इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहम्मद ने सिखाया है. मोदी जी के जन्मदिन पर लोग ‘हैप्पी बर्थडे’ के पोस्टर लेकर निकले, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई. फिर मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताने में गैरकानूनी क्या है? सिर्फ शैतान ही उनसे नफरत करता है.'