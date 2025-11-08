हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: दूसरे फेज में 122 सीटों पर दांव, नीतीश-तेजस्वी की किस्मत का फैसला, जानें किन जिलों में होगी वोटिंग?

बिहार चुनाव: दूसरे फेज में 122 सीटों पर दांव, नीतीश-तेजस्वी की किस्मत का फैसला, जानें किन जिलों में होगी वोटिंग?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. एनडीए और महागठबंधन की चुनौती और ओवैसी की सीमांचल में साख दांव पर है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 08 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण अब बस कुछ ही दिनों दूर है. पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान के बाद अब 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे. राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है और प्रचार-प्रसार अपने चरम पर है.

दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे सीमांचल के इलाकों से लेकर चंपारण बेल्ट और मिथिलांचल की सीटों तक मतदान होगा. पहले चरण में NDA की साख पर नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की परीक्षा थी, वहीं दूसरे चरण में BJP का असली इम्तिहान माना जा रहा है. महागठबंधन में RJD और कांग्रेस को अपनी ताकत साबित करनी है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के लिए सीमांचल में अपनी साख बचाना चुनौतीपूर्ण होगा. 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीत हासिल कर सभी को चौंकाया था.

दूसरे चरण के लिए जिले और सीटें

दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा. इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7 और किशनगंज की 4 सीटों के साथ-साथ पूर्वी चंपारण की 12 और पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं.

मुख्य विधानसभा सीटों की लिस्ट

  • गयाजी: बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (SC), अतरी, इमामगंज (SC), गुरुवा, वजीरगंज
  • कैमूर: चैनपुर, मोहनिया, भभुआ, रामगढ़
  • रोहतास: नोखा, डेहरी, काराकाट, करगहर, सासाराम, चेनारी, दिनारा
  • औरंगाबाद: गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज
  • अरवल: अरवल, कुर्था
  • जहानाबाद: जहानाबाद सदर, मखदुमपुर (SC), घोसी
  • नवादा: हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, रजौली (SC)
  • भागलपुर: बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (SC), कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर
  • बांका: बांका, अमरपुर, कटोरिया (ST), धोरैया (SC), बेलहर
  • जमुई: सिकंदरा (SC), जमुई, झाझा, चकाई

मिथिलांचल और सीमांचल में भी कुल 55 सीटों पर मतदान होगा. सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज की सीटें इन क्षेत्रीय मतदाताओं के लिए निर्णायक होंगी. चंपारण बेल्ट की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की 21 सीटें भी इस चरण में शामिल हैं.

NDA के लिए चुनौती सबसे बड़ी

इस चरण में NDA की चुनौती सबसे बड़ी है, खासकर BJP को अपनी सीटों को बचाने का दबाव है. वहीं जितन राम मांझी और चिराग पासवान को भी अपने मजबूत इलाके में खुद को साबित करना है. महागठबंधन के लिए RJD और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वे सत्ता में वापसी के संकेत दिखाएं. महागठबंधन के पास इन सीटों पर 2020 में 66 में से 50 सीटें थीं, जबकि BJP ने 42 सीटें, JDU ने 20 और MGP/जितनराम मांझी की पार्टी ने चार सीटें जीती थीं.

ओवैसी और अन्य क्षेत्रीय दल

असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल में पांच सीटें जीतकर अपने प्रभाव को मजबूत किया है और इस बार भी लगभग 19 सीटों पर उनकी नजर है, जहां मुस्लिम मतदाता 30% से अधिक हैं. अन्य दल जैसे CPI-MALE, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं.

राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान किया तेज

राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है. महागठबंधन ने मुख्य रूप से सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर फोकस किया है, जबकि NDA ने यूपी-सीमा और चंपारण बेल्ट पर अपनी ताकत दिखाई है. वोटिंग के दिन सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं.

'BSF किसके पास है, घुसपैठियों को...', बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले नीतीश पर भड़के ओवैसी, लालू पर भी साधा निशाना

Published at : 08 Nov 2025 10:54 AM (IST)
Embed widget