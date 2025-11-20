हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाघर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर

घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शपथ ग्रहण करेंगे. आइए, सबका नेट वर्थ जानते हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बंपर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शपथ ग्रहण करेंगे. तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य में एक बार फिर यह तिकड़ी काम करती नजर आएगी. शपथ ग्रहण से पहले नेताओं की संपत्ति का खुलासा भी चर्चा में है.

CM नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति?

बीते साल के अंत में बिहार सरकार की वेबसाइट पर इससे जुड़ी पूरी जानकारी शेयर की गई थी. इसमें बताया गया था कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार की कुल नेटवर्थ 1.64 करोड़ रुपये है. इसमें 21,052 रुपये नकद, लगभग 60,811 रुपये बैंक खातों में और 1.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है.

सम्राट चौधरी के पास इतनी संपत्ति

सम्राट चौधरी ने मुंगेर की तारापुर सीट से जीत हासिल की है. नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक, उनके नाम कुल नेटवर्थ लगभग 11.34 करोड़ रुपये दर्ज है. इनके और परिवार के पास 1,71,550 रुपये नकद, अलग-अलग बैंक खातों में 27 लाख रुपये जमा हैं. इसके अलावा पति-पत्नी के पास करीब 40 लाख रुपये कीमत का सोना है. शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 32 लाख रुपये है.

उनके PPF खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं. सम्राट चौधरी के पास कोई देनदारी नहीं है. कार की बात करें तो उनके नाम एक बोलेरो नियो है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है. अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास मुंगेर के तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि और गैर-खेती योग्य जमीन है. पत्नी के नाम 50 लाख रुपये की कृषि भूमि और पटना में 58 लाख रुपये कीमत की कॉमर्शियल बिल्डिंग भी है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है.

विजय सिन्हा के बात कितनी संपत्ति?

विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय से जीतकर आए हैं, वे आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हैं. चुनाव आयोग को सौंपे उनके हलफनामे के मुताबिक कुल नेटवर्थ 11.62 करोड़ रुपये है, हालांकि उनके ऊपर 1.21 करोड़ रुपये का कर्ज है. उनके पास 1.25 लाख रुपये नकद, बैंक में 59 लाख रुपये जमा हैं. शेयर और बॉन्ड में 91 लाख रुपये का निवेश है. कारों में उनके पास महिंद्रा SUV है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है,

वहीं पत्नी के नाम टवेरा और बोलेरो कारें हैं. दोनों के पास 59 लाख रुपये कीमत की गोल्ड ज्वेलरी भी है. अचल संपत्ति में कृषि भूमि लगभग 16 लाख रुपये, नॉन-एग्रीकल्चर लैंड 87 लाख रुपये, 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और 2 करोड़ रुपये कीमत की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-

नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'

Published at : 20 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Vijay Kumar Sinha Samrat Choudhary NITISH KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
स्पोर्ट्स
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
आपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल
आपके बगीचे में बढ़ जाएंगे ढेर सारे फूल , बस इस चीज का करें इस्तेमाल
फैशन
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
वेडिंग सीजन में छा रहे ये 5 ट्रेंडिंग नेल डिजाइन, ब्राइड और ब्राइड्समेड के लिए बन रहे परफेक्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget