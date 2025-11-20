बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बंपर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शपथ ग्रहण करेंगे. तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य में एक बार फिर यह तिकड़ी काम करती नजर आएगी. शपथ ग्रहण से पहले नेताओं की संपत्ति का खुलासा भी चर्चा में है.

CM नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति?

बीते साल के अंत में बिहार सरकार की वेबसाइट पर इससे जुड़ी पूरी जानकारी शेयर की गई थी. इसमें बताया गया था कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार की कुल नेटवर्थ 1.64 करोड़ रुपये है. इसमें 21,052 रुपये नकद, लगभग 60,811 रुपये बैंक खातों में और 1.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है.

सम्राट चौधरी के पास इतनी संपत्ति

सम्राट चौधरी ने मुंगेर की तारापुर सीट से जीत हासिल की है. नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक, उनके नाम कुल नेटवर्थ लगभग 11.34 करोड़ रुपये दर्ज है. इनके और परिवार के पास 1,71,550 रुपये नकद, अलग-अलग बैंक खातों में 27 लाख रुपये जमा हैं. इसके अलावा पति-पत्नी के पास करीब 40 लाख रुपये कीमत का सोना है. शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 32 लाख रुपये है.

उनके PPF खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं. सम्राट चौधरी के पास कोई देनदारी नहीं है. कार की बात करें तो उनके नाम एक बोलेरो नियो है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है. अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास मुंगेर के तारापुर, मानिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि और गैर-खेती योग्य जमीन है. पत्नी के नाम 50 लाख रुपये की कृषि भूमि और पटना में 58 लाख रुपये कीमत की कॉमर्शियल बिल्डिंग भी है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है.

विजय सिन्हा के बात कितनी संपत्ति?

विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय से जीतकर आए हैं, वे आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हैं. चुनाव आयोग को सौंपे उनके हलफनामे के मुताबिक कुल नेटवर्थ 11.62 करोड़ रुपये है, हालांकि उनके ऊपर 1.21 करोड़ रुपये का कर्ज है. उनके पास 1.25 लाख रुपये नकद, बैंक में 59 लाख रुपये जमा हैं. शेयर और बॉन्ड में 91 लाख रुपये का निवेश है. कारों में उनके पास महिंद्रा SUV है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है,

वहीं पत्नी के नाम टवेरा और बोलेरो कारें हैं. दोनों के पास 59 लाख रुपये कीमत की गोल्ड ज्वेलरी भी है. अचल संपत्ति में कृषि भूमि लगभग 16 लाख रुपये, नॉन-एग्रीकल्चर लैंड 87 लाख रुपये, 4 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और 2 करोड़ रुपये कीमत की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं.

ये भी पढ़ें-

नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'