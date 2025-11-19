हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'

नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'

बिहार की राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से पहचान बना चुके नीतीश कुमार लगातार प्रदेश के 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. उन्हें एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा नेता चुना गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Nov 2025 12:18 AM (IST)
Preferred Sources

राजनीति में जब कभी किसी विकासपुरुष और न्याय देने वाले  राजनेता की छवि को याद किया जाएगा, तो वो और कोई नहीं, चाणक्य और बुद्ध की धरती से उपजे, जेपी के शिष्य और लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की लाइन में अव्वल स्थान पर खड़े नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का ध्रुव तारा बनकर जगमगाते रहेंगे. 

एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ NDA के विधायक दल के नेता चुने गए जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. आयोजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. 

लेकिन, इससे इत्तेफाक एक बात है, जो नीतीश कुमार के बारे में कही जाएगी, कि आखिर देखते ही देखते कैसे वो बिहार की राजनीति के साइलेंट किलर बन गए. 

अब तक कैसा रहा नीतीश का राजनीतिक सफर

नीतीश की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर विकसित हुई, जो बिना किसी शोर-शराबे के बिहार के वोटरों को अपनी ओर मोड़ने की महारत लिए चुनावी मैदान में उतरता है. उनका सामाजिक समीकरण, विकास की योजनाएं और प्रदेश की संस्कृति को हिम्मत देना. 

हमें इन सभी बातों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा. नीतीश कुमार की 20 वर्षों की राजनीति को देखें तो उनकी पूरी राजनीति न्याय के साथ-साथ विकास की राजनीति रही. नीतीश ने बिहार की लड़कियों को हिम्मत दी. उन्हें आंगन के बाहर का रास्ता दिखाया. इसके अलावा उन्होंने अति पिछड़ा समाज को भी न्याय और विकास के पहलुओं से रुबरू कराया. 

उन्होंने जीविका दीदी योजना के तहत महिलाओं को विकास की राह से जोड़ा. सिर उठाने का मौका दिया. जाति बंधन को तोड़कर महिलाएं आगे आईं. 

सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं नीतीश

नीतीश सोशल इंजीनियरिंग को लेकर काफी चर्चित रहे हैं. कुर्मी और कोइरी जाति के समीकरण ने नीतीश को सत्ता में बने रहने की मजबूती दी. बिहार में लव कुश की जोड़ी कही जाने वाली कुर्मी और कोइरी जाति के बीच में सेतु का काम नीतीश ने किया. उन्होंने दोनों के बीच टिकट बंटवारे में संतुलन बनाए रखा. 

एक बात और.. जिससे नीतीश का चेहरा राज्य में धर्मनिरपेक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कहा जाने लगा. उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज के प्रति कड़वाहट नहीं रखी. इसके अलावा सर्वण समुदाय को भी अपने राजनीतिक दायरे में जोड़े रखा. इससे पूरे बिहार में एक संदेश गया कि नीतीश कुमार सबके हैं. महिलाओं को मिली हिम्मत नीतीश के पक्ष में वोट के रूप में तब्दील हो गई. वह महिलाओं का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरे. 

इसके अलावा महिलाओं के लिए नीतीश कुमार इसलिए भी सराहे गए, जब उन्होंने पूरे राज्य में शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इसमें घरेलू महिलाओं को राहत मिली. हालांकि, समाज का वर्ग बंटा हुआ नजर आया, लेकिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार एक विश्वास पात्र के तौर पर बनकर उभरे. इधर, 10 हजार रुपए देकर नीतीश कुमार ने महिलाओं के समर्थन को चुनाव में गहराई से मजबूती दी. 

इनके अलावा उनका बीजेपी से तालमेल भी फायदा दे गया. बीजेपी जहां नीतीश की कार्यशैली और नेटवर्क का फायदा उठाते दिखी, तो वहीं मोदी का कोई पुरजोर विरोध भी जमीन पर नहीं दिखा. यही वजह रही कि बिहार में एनडीए का गठबंधन 200 के पार चला गया. 

Published at : 19 Nov 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
Latest News NDA :Latest News NITISH KUMAR BIHAR ELECTION Bihar CM Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget