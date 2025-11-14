हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएबीपी न्यूज़ समेत इन तीन एग्जिट पोल के नतीजे एकदम सटीक, NDA को रुझानों में 140+ सीटें

एबीपी न्यूज़ समेत इन तीन एग्जिट पोल के नतीजे एकदम सटीक, NDA को रुझानों में 140+ सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सुबह 10 बजे के रुझानों में एनडीए 154 सीटों पर आगे, महागठबंधन 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी और जेडीयू दोनों मजबूत स्थिति में दिख रही हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 14 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज (14 नवंबर) को सामने आ रहे हैं. सुबह 10 बजे तक के शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. इन रुझानों के मुताबिक, एनडीए 154 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 76 सीटों पर अपनी स्थिति बनाए हुए है. अन्य उम्मीदवारों के खाते में 12 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है.

इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए थे. चुनाव से पहले विभिन्न मीडिया संस्थानों और सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एक्जिट पोल ने एनडीए की जीत का अनुमान लगाया था. सुबह 10 बजे तक के रुझानों में कई एक्जिट पोल के अनुमान सही साबित हो रहे हैं. कुछ एक्जिट पोल ऐसे भी हैं, जिनका अनुमान सबसे सटीक माना जा रहा है.

एग्जिट पोल के ये तीन सबसे सटीक अनुमान

1. पोलस्ट्रेट के अनुसार, एनडीए को 133-148 सीटें मिल सकती हैं. इसमें बीजेपी को 68-72, जेडीयू को 55-60, एलजेपी-आर को 9-12, हम को 1-2 और आरएलएम को 0-2 सीटें मिलने का अनुमान था.

2. पीपुल्स पल्स ने एनडीए को 133-159, महागठबंधन को 75-101, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0-5 और अन्य उम्मीदवारों को 2-8 सीटों का अनुमान दिया था.

3. IANS-MATRIZE (ABP न्यूज) के अनुसार, एनडीए को 147-167 सीटें मिलने की संभावना थी. इसमें बीजेपी 65-73, जेडीयू 67-75, एलजेपी-आर 7-9, हम 4-5 और आरएलएम 1-2 सीटें जीत सकती हैं. वहीं, महागठबंधन को 70-89 सीटें मिलने का अनुमान था, जिसमें आरजेडी 53-58, कांग्रेस 10-12, वीआईपी 1-4 और लेफ्ट दल 9-14 सीटों पर बढ़त बनाए रख सकते हैं.

243 सीटों पर चुनाव के अंतिम नतीजे आने बाकी

243 सीटों पर हुए इस चुनाव में शुरुआती रुझान बताते हैं कि एनडीए को जीत की मजबूत संभावनाएं हैं. हालांकि, अंतिम नतीजे आने तक किसी भी अनुमान को निश्चित नहीं माना जा सकता. एनडीए और महागठबंधन के बीच यह मुकाबला काफी कड़ा रहा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधे मुकाबले ने चुनावी रोमांच को और बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें-

Bihar Election Result Reactions Live: 'बदलाव तेजस्वी के नेतृत्व में, महागठबंधन के साथ', बिहार चुनाव नतीजों से पहले बोले RJD नेता मनोज झा

Published at : 14 Nov 2025 10:10 AM (IST)
Tags :
Mahagathbandhan JDU Bihar Assembly Election LJP BJP NDA RJD Bihar Election 2025
और पढ़ें
