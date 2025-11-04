हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जंगलराज, गुंडाराज और अपहरण RJD की पहचान', बिहार में गरजे जेपी नड्डा, विपक्ष पर लगा दिया ये आरोप

'जंगलराज, गुंडाराज और अपहरण RJD की पहचान', बिहार में गरजे जेपी नड्डा, विपक्ष पर लगा दिया ये आरोप

भोजपुर में जेपी नड्डा ने कहा कि जंगलराज आरजेडी की पहचान है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को लालटेन से LED युग तक पहुंचाया. अब बिहार विकास की गाड़ी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है,

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 04 Nov 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मंगलवार (4 नवंबर) को भोजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की सराहना की. नड्डा ने कहा कि जंगलराज, गुंडाराज और अपहरण आरजेडी की पहचान है, जबकि आज का बिहार विकास की पटरी पर दौड़ रहा है.”

उन्होंने कहा, “20 साल पहले बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, तब बिजली नहीं थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की मेहनत से राज्य विकास की नई पहचान बना रहा है. यह बिहार का स्वर्णिम काल है और उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत है.”

जेपी नड्डा ने लोगों से की ये अपील

नड्डा ने लोगों से अपील की कि इस चुनाव को विकास और स्थिरता का चुनाव समझें. उन्होंने कहा, “आज बिहार के विकास की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है और अब तेजी से आगे बढ़ रही है. इसे रोकना नहीं और मजबूती देनी है. हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर LED तक की है और आज यह LED का युग है.”

बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, “आज से 20 साल पहले लोग अपने मोबाइल फोन चार्ज करवाने के लिए जनरेटर वालों के पास जाते थे और 10 रुपये देते थे, क्योंकि घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन अब गांव-गांव में 23 से 24 घंटे बिजली रहती है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज बिहार के गांवों में यूट्यूबर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने 5,000 से अधिक पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया है.”

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

नड्डा ने मोदी सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है.” उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार की महिलाओं के खातों में 2 लाख रुपये भेजे जाएंगे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार से जुड़ सकें.

विपक्ष पर साधा निशाना

नड्डा ने कहा कि आरजेडी की सरकार में बिहार भय, भ्रष्टाचार और अपहरण के लिए जाना जाता था. आज की सरकार विकास, सुशासन और स्थिरता की प्रतीक है. उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ जाति और परिवारवाद की राजनीति करता है, जबकि भाजपा जनसेवा और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है.

Published at : 04 Nov 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Bhojpur Bihar Election 2025
