बिहार चुनाव के प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को औरंगाबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. रैली में राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखे आरोप लगाए और कहा कि मोदी सरकार ने देश की सारी सरकारी कंपनियां बेच दीं, सब कुछ अडाणी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दे दिया गया है.

राहुल ने कहा, “आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन परीक्षा से दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है. ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए.” उन्होंने कहा कि आज देश में दो हिंदुस्तान बना दिए गए हैं. एक अरबपतियों और सूट-बूट वालों का और दूसरा गरीबों, किसानों और मजदूरों का. कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, “मोदी जी अरबपतियों की शादियों में जाते हैं, उनके साथ नाचते-गाते हैं. आपने कभी उन्हें किसी किसान से गले मिलते देखा है? किसी मजदूर का हाथ पकड़ते देखा है?”

कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने कहा, “अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ मोदी, अडाणी और अंबानी बचेंगे. बाकी सबका हक छिन जाएगा.” उन्होंने कहा कि सरकार की बीमा योजनाएं अब किसानों से पैसे लेकर प्राइवेट कंपनियों को देने का नया तरीका बन गई हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तंज कसते हुए कहा, “मोदी जानता है कि छठ में नहाने के लिए अपने लिए अलग से साफ पानी मंगवाया और आम बिहारी को यमुना के सड़े पानी में स्नान करना पड़ा.” इस दौरान राहुल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में रोजगार पैदा हो, बैंक के दरवाजे युवाओं के लिए खुलें, न कि सिर्फ अडाणी-अंबानी के लिए.”

INDIA गठबंधन पर क्या बोले राहुल गांधी?

उन्होंने वादा किया कि INDIA गठबंधन की सरकार आने पर बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी नई विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, जहां विदेशी छात्र भी पढ़ने आएंगे. राहुल ने कहा, “नोटबंदी और गलत जीएसटी ने बिहार के युवाओं से रोजगार छीन लिया. आज हालात ऐसे हैं कि लोग रील बना रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है. बिहार में मोदी जी ने किसानों से जमीन छीनकर अडाणी को दे दी. अमित शाह कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाने की जमीन नहीं है, लेकिन अडाणी के लिए हमेशा जमीन मिल जाती है.”

