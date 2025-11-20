हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सीट कम, फिर भी मंत्री पद ज्यादा...', बिहार की नीतीश कैबिनेट में किसका दिखा दम? यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

'सीट कम, फिर भी मंत्री पद ज्यादा...', बिहार की नीतीश कैबिनेट में किसका दिखा दम? यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Bihar Nitish Kumar Cabinet: नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री पदों के हिसाब से BJP आगे दिखती है, लेकिन सीटों के अनुपात में सबसे अधिक फायदा छोटी पार्टियों HAM और RLM को मिला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 20 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में NDA की नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ यह साफ हो गया है कि किस पार्टी को उसके सीटों के मुकाबले सबसे ज्यादा मंत्री पद मिले हैं. 202 सीटों के साथ सत्ता में लौटे NDA गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी BJP और JD(U) हैं, लेकिन मंत्री पद के बंटवारे में दोनों के बीच दिलचस्प संतुलन नजर आ रहा है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि BJP के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बने.

किस पार्टी की कितनी सीटें?
नई विधानसभा में NDA के पास कुल 202 सीटें हैं जिनमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है. दूसरी तरफ जेडीयू के पास 85 सीटें हैं. इनके अलावा एलजेपी (रामविलास) के पास 19, हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4 सीटें हैं.

बिहार चुनाव 2025 में एनडीए का सीट बंटवारा
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू को बराबर-बराबर 101–101 सीटें दी गई थीं. इनके अलावा एलजेपी (राम विलास) को 29 सीटें, हम (HAM) को 6 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को भी 6 सीटें मिली थीं. 

जेडीयू के खाते में आए कितने मंत्री पद?
मंत्री पदों की बात करें तो जेडीयू को मुख्यमंत्री सहित कुल नौ पद मिले हैं. नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान को मंत्री बनाया गया है. जेडीयू को उसके सीटों के अनुपात के हिसाब से एक संतुलित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है.

बीजेपी कोटे से सबसे अधिक मंत्री?
बीजेपी को दो उपमुख्यमंत्री मिले हैं और इसके अलावा बारह और नेताओं को मंत्री बनाया गया है. इनमें मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रौशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार शामिल हैं. इस तरह बीजेपी को कुल 14 मंत्री पद मिले, जो संख्या में जेडीयू से अधिक हैं, लेकिन बीजेपी की सीट संख्या (89) को देखते हुए उसके प्रति सीट मंत्री का अनुपात जेडीयू की तुलना में थोड़ा कम है.

छोटी पार्टियों की भी बल्ले-बल्ले
लोजपा (रामविलास) ने केवल 19 सीटों के बावजूद दो मंत्री पद हासिल किया है, जो उसके आकार की तुलना में एक मजबूत सौदेबाजी मानी जा रही है. जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के पास पांच सीटें हैं और उसे एक मंत्री पद मिला है, जिसे छोटे दल के लिए अच्छा प्रतिनिधित्व माना जा रहा है. इसी तरह आरएलएम के पास चार सीटें हैं और उसे भी एक मंत्री पद मिला है.

शपथग्रहण में PM मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद
शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली की रेखा गुप्ता, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, असम के हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के नेफ्यू रियो भी मौजूद थे.

Published at : 20 Nov 2025 01:50 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

