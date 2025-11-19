हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?

NDA की जीत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. जानिए उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलती है और देश में किस राज्य के सीएम को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी शोर शांत होते ही लोगों के मन में एक दिलचस्प सवाल उठने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री को हर महीने कितना वेतन मिलता है?

सरकारी नियमों के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री को करीब 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन और भत्ते मिलते हैं. यह रकम सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि कई सुविधाओं को जोड़कर तय होती है, जैसे आधिकारिक आवास, सुरक्षा, दफ्तर संचालन और विधायक से जुड़ी सुविधाएं. इस बात को समझना जरूरी है कि भारत में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक जैसी सैलरी नहीं पाते. कुछ राज्यों में यह राशि काफी अधिक है, जबकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन इससे काफी कम रहता है.

किस राज्य के सीएम की सैलरी सबसे ज्यादा?

भारत में तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र वे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है. ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बजट, बड़े प्रशासनिक ढांचे और जटिल जिम्मेदारियों के कारण अपने सीएम को उच्च वेतन देते हैं.

तेलंगाना CM की भारत में सबसे ज्यादा सैलरी

तेलंगाना लंबे समय से उन राज्यों में शामिल है जहां मुख्यमंत्री का वेतन सबसे ज्यादा है. राज्य सरकार अपने मुख्यमंत्री को हर महीने चार लाख से अधिक का भुगतान करती है. नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वेतन भी इसी ढांचे के अनुसार तय होता है.

दिल्ली दूसरे नंबर पर राजधानी के मुख्यमंत्री का वेतन

दिल्ली, जो देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक बेहद जटिल प्रशासनिक क्षेत्र है, वहां के मुख्यमंत्री को लगभग चार लाख रुपये के आसपास मासिक सैलरी मिलती है. दिल्ली की सरकार का बजट देश के कई बड़े राज्यों से भी बड़ा होता है, इसलिए यहां सीएम का वेतन भी ऊपर रहता है.

महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देश में तीसरी सबसे ऊंची सैलरी पाने वाले सीएम हैं. मुंबई और महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहां सीएम का वेतन स्वाभाविक रूप से ऊंचा माना जाता है.

MP, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में कितना मिलता है वेतन?

भारत के कई राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन तेलंगाना या दिल्ली की तुलना में काफी कम है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम को लगभग 2 लाख रुपये के आसपास वेतन मिलता है. मिजोरम में यह राशि करीब 1 लाख 84 हजार के आसपास है. राजस्थान उन राज्यों में शामिल है, जहां मुख्यमंत्री को देश में सबसे कम वेतन मिलता है करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है. देश के टॉप 3 सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले नंबर पर तेलंगाना, 4,10,000 दूसरे नंबर दिल्ली 3,90,000 और तीसरे महाराष्ट्र 3,40,000.

नीतीश की सैलरी भले कम पर अधिकार और सुविधाएं ताकतवर

बिहार में मुख्यमंत्री का वेतन कई बड़े राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन पद से जुड़ी सुविधाएं और अधिकार बेहद व्यापक हैं. मुख्यमंत्री आवास, सुरक्षा, आधिकारिक कर्मचारियों, सरकारी वाहनों और प्रशासनिक शक्तियों के कारण यह देश के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक बन जाता है, इसलिए सैलरी भले कम दिखे, पर जिम्मेदारी और प्रभाव का दायरा कहीं अधिक बड़ा है.

ये भी पढ़ें: Bihar Elections Result: 'जब से नतीजे आए हैं, तबसे...', बिहार में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का छलका दर्द!

Published at : 19 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR RAJASTHAN BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का हिस्सा'
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का हिस्सा'
इंडिया
'आतंकवाद है और कुछ नहीं', आत्मघाती हमले को सही ठहराने वाले दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर के वीडियो पर बोले ओवैसी
'आतंकवाद है और कुछ नहीं', आत्मघाती हमले को सही ठहराने वाले आतंकी उमर के वीडियो पर बोले ओवैसी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget