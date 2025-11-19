बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी शोर शांत होते ही लोगों के मन में एक दिलचस्प सवाल उठने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री को हर महीने कितना वेतन मिलता है?

सरकारी नियमों के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री को करीब 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन और भत्ते मिलते हैं. यह रकम सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि कई सुविधाओं को जोड़कर तय होती है, जैसे आधिकारिक आवास, सुरक्षा, दफ्तर संचालन और विधायक से जुड़ी सुविधाएं. इस बात को समझना जरूरी है कि भारत में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक जैसी सैलरी नहीं पाते. कुछ राज्यों में यह राशि काफी अधिक है, जबकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन इससे काफी कम रहता है.

किस राज्य के सीएम की सैलरी सबसे ज्यादा?

भारत में तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र वे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है. ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बजट, बड़े प्रशासनिक ढांचे और जटिल जिम्मेदारियों के कारण अपने सीएम को उच्च वेतन देते हैं.

तेलंगाना CM की भारत में सबसे ज्यादा सैलरी

तेलंगाना लंबे समय से उन राज्यों में शामिल है जहां मुख्यमंत्री का वेतन सबसे ज्यादा है. राज्य सरकार अपने मुख्यमंत्री को हर महीने चार लाख से अधिक का भुगतान करती है. नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वेतन भी इसी ढांचे के अनुसार तय होता है.

दिल्ली दूसरे नंबर पर राजधानी के मुख्यमंत्री का वेतन

दिल्ली, जो देश की राजधानी होने के साथ-साथ एक बेहद जटिल प्रशासनिक क्षेत्र है, वहां के मुख्यमंत्री को लगभग चार लाख रुपये के आसपास मासिक सैलरी मिलती है. दिल्ली की सरकार का बजट देश के कई बड़े राज्यों से भी बड़ा होता है, इसलिए यहां सीएम का वेतन भी ऊपर रहता है.

महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देश में तीसरी सबसे ऊंची सैलरी पाने वाले सीएम हैं. मुंबई और महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहां सीएम का वेतन स्वाभाविक रूप से ऊंचा माना जाता है.

MP, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में कितना मिलता है वेतन?

भारत के कई राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन तेलंगाना या दिल्ली की तुलना में काफी कम है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम को लगभग 2 लाख रुपये के आसपास वेतन मिलता है. मिजोरम में यह राशि करीब 1 लाख 84 हजार के आसपास है. राजस्थान उन राज्यों में शामिल है, जहां मुख्यमंत्री को देश में सबसे कम वेतन मिलता है करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है. देश के टॉप 3 सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले नंबर पर तेलंगाना, 4,10,000 दूसरे नंबर दिल्ली 3,90,000 और तीसरे महाराष्ट्र 3,40,000.

नीतीश की सैलरी भले कम पर अधिकार और सुविधाएं ताकतवर

बिहार में मुख्यमंत्री का वेतन कई बड़े राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन पद से जुड़ी सुविधाएं और अधिकार बेहद व्यापक हैं. मुख्यमंत्री आवास, सुरक्षा, आधिकारिक कर्मचारियों, सरकारी वाहनों और प्रशासनिक शक्तियों के कारण यह देश के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक बन जाता है, इसलिए सैलरी भले कम दिखे, पर जिम्मेदारी और प्रभाव का दायरा कहीं अधिक बड़ा है.

