बिहार विधानसभा चुनावों में जन सुराज पार्टी को मिली करारी हार ने उसके संस्थापक प्रशांत किशोर को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है. प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि यह नतीजा उनके लिए बहुत बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद से उन्हें ठीक से नींद नहीं आई है, क्योंकि जन सुराज ने अपेक्षा से कहीं कम प्रदर्शन किया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि यह परिणाम हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है. मैं ईमानदारी से कहूं तो नतीजे आने के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीति किसी चुनावी जीत-हार से आगे की है. उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं तो एक चुनाव से हारकर पीछे नहीं हट सकते. यह लंबी लड़ाई है और मैं इसे पूरी ताकत के साथ जारी रखूंगा. बिहार चुनाव 2025 में जन सुराज ने पहली बार बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ा था. हालांकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी कई सीटों पर उम्मीदवारों का वोट शेयर बहुत कम रहा ग्रामीण इलाकों में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन वह जीत में तब्दील नहीं हो पाया.

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी ने बड़ी तैयारी के साथ मैदान संभाला था. पार्टी ने 238 उम्मीदवार उतारे और कई इलाकों में जोरदार प्रचार भी देखा गया, लेकिन परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहे. करीब 16.74 लाख वोट मिलने के बावजूद जन सुराज एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी. वोट प्रतिशत के रूप में पार्टी को कुल 3.34 प्रतिशत समर्थन मिला, जो एक नई पार्टी के लिए छोटा नहीं माना जाता, लेकिन यह समर्थन सीट में तब्दील नहीं हो पाया. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें वोट न मिलना कोई अपराध नहीं लगता. उनका कहना था कि उन्होंने चुनाव में कभी जाति या धर्म का सहारा नहीं लिया और आगे भी ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह बिहार से जाने वाले नहीं हैं और जन सुराज का काम जारी रहेगा.

