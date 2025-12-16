बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार (15 दिसंबर 2025) को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींचकर विवादों में घिर गए. बेंगलुरु के वकील ओवैज हुसैन एस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने और वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

महिला का नकाब खींचने पर बिहार CM के खिलाफ शिकायत

शिकायत के अनुसार, एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसे बेंगलुरु में भी देखा गया. वकील का दावा है कि यह वीडियो न केवल संबंधित महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समूचे महिला समाज की गरिमा का भी अपमान करता है.

ओवैज हुसैन ने यह शिकायत कर्नाटक राज्य पुलिस के डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को सौंपी है.

शिकायतकर्ता ने मामले को गंभीर बताते हुए जीरो एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कानून के तहत उचित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल संबंधित अधिकारियों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर हो रहा विवाद

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय संवाद में आयोजित एक कार्यक्रम में एक हजार से अधिक आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा था. इस दौरान नियुक्त किए गए डॉक्टरों में 685 आयुर्वेद, 393 होम्योपैथी और 205 यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया. इनमें से 10 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि बाकी को ऑनलाइन माध्यम से पत्र दिए गए.

नियुक्ति पत्र लेने के लिए जब नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'यह क्या है?' इसके बाद उन्होंने उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया. घबराई हुई नवनियुक्त चिकित्सक को इसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत एक ओर कर दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए.