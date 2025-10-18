हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'विपक्ष में PM मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं', ओवैसी और प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव?

बिहार में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक माह से भी कम समय बचा है. इसे लेकर हरिद्वार में शुक्रवार (17 अक्टूबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी प्रमुख खिलाड़ी जीत में विश्वास जता रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'बिहार में महागठबंधन समेत हर कोई पूरी ताकत दिखा रहा है. सभी को भरोसा है कि वे जीतेंगे, चाहे वह महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर हो या ओवैसी ही क्यों न हों. हालांकि एनडीए, जो न केवल वर्तमान में देश का सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली गठबंधन है, बल्कि इसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व हिमालय जितना मजबूत है. आज कोई भी विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है.'

NDA में कौन-कौन सी पार्टियां शामिल?

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में 5 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें बीजेपी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है. बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी,

कांग्रेस के साथ कौन-कौन?

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. एनडीए ने लगभग सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन लोजपा (आर) ने अभी कुछ नामों की घोषणा नहीं की है. महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भाकपा (माले), भाकपा, माकपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं. 

बिहार में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बीच होगा. बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 

Published at : 18 Oct 2025 10:09 AM (IST)
