हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हिमालय जैसा मोदी, जिनके सामने...', बिहार चुनाव को लेकर PM मोदी का जिक्र कर क्या बोले बाबा रामदेव?

Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन ने 'बिहार का तेजस्वी प्रण' नाम से अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर राज्य के प्रत्येक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है. रविवार (2 नवंबर) को दिल्ली में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए योग गुरु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे. उन्होंने कहा कि विरोधी राजनीतिक दलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विशाल हिमालयी व्यक्तित्व' के सामने खड़ा होना मुश्किल होगा.
 
योग गुरु ने बिहार में चल रही तीव्र राजनीतिक लड़ाई को स्वीकार किया और कहा कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र की सुंदरता का प्रमाण है. बाबा रामदेव ने एएनआई से कहा, 'बिहार में संघर्ष काफी तीव्र है, लेकिन मोदी जी का व्यक्तित्व हिमालय जितना ऊंचा है, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता.' 

'लोकतंत्र में चल रहा संघर्ष अच्छा है'

बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी जी की छवि, चरित्र और उनका योगदान एक दिव्य आशीर्वाद की तरह है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समय संतुलन उनके पक्ष में है. फिर भी लोकतंत्र में चल रहा संघर्ष अच्छा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा ही लोकतंत्र को सुंदर बनाती है.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस, दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीएम) और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं. वहीं एनडीए में बीजेपी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है. 

क्या है 'बिहार का तेजस्वी प्रण'

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 'बिहार का तेजस्वी प्रण' नाम से अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून पारित करने का वादा किया है.

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में एक रोड शो करेंगे, जिससे एनडीए के चुनावी अभियान को और मजबूती गति मिलेगी.

Published at : 02 Nov 2025 02:12 PM (IST)
Baba Ramdev PM Modi BIHAR Assembly Elections 2025
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget