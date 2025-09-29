हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में कौन करेगा कमाल, नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग? एक्सिस माए इंडिया के चीफ की बड़ी भविष्यवाणी

बिहार में कौन करेगा कमाल, नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग? एक्सिस माए इंडिया के चीफ की बड़ी भविष्यवाणी

Bihar Assembly Elections 2025: प्रदीप गुप्ता ने बताया कि 2020 विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि राजद और तेजस्वी बाजी मार लेंगे, क्योंकि जेडीयू की सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा था

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी सियासी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है और कई बार पाला बदलने के बाद भी पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. कई ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर देखी जा रही है.   

बिहार चुनाव के आकलन को लेकर एक्सिस माए इंडिया के चीफ प्रदीप गुप्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, क्योंकि वो 20 सालों से सत्ता में हैं. ऐसे में इस बार जनता देख रही है कि नीतीश कुमार का विकल्प क्या है, क्योंकि वो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के साथ मिलकर सत्ता का स्वाद चखते आए हैं. ऐसे में जनता इस बार पूरी तरह से उन पर विश्वास नहीं करने वाली है.

इस बार का चुनाव क्यों है दिलचस्प
प्रदीप गुप्ता ने कहा कि इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज भी चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में कहीं न कहीं बिहार की जनता नए कैडिडेट में भी संभावनाएं तलाश रही है. इस वजह से इस बार किसी पार्टी की जीत को लेकर सटीक आकलन कर पाना कहीं न कहीं टेढ़ी खीर साबित होता दिख रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की बात हो और जाति की बात न हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है. इसी चुनाव के ठीक पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुई है. 2020 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं बीजेपी ने 75 सीटें हासिल की थीं. ऐसे में आरजेडी का वर्चस्व बिहार में अभी भी कायम है.

पिछली बार नीतीश के खिलाफ लड़े थे चिराग
2020 विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए प्रदीप गुप्ता ने बताया कि उस वक्त लग रहा था कि इस बार राजद और तेजस्वी बाजी मार लेंगे, लेकिन जेडीयू की सीटों पर एलजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा था, इस वजह से उनकी सीटें कम हो गईं. हालांकि इस बार चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं तो उन्हें और ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है. 

बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर बहुमत होना चाहिए. कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहली बार चुनाव में उतरी चुनाव सुराज ने इस मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है.

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के मामले पर संजय राउत का बड़ा दावा, कहा - 'ड्रामा है, 15 दिन पहले...'

Published at : 29 Sep 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
Anti Incumbency Bihar Assembly Elections 2025 NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
इंडिया
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
हार नहीं बल्कि इस दर्द से कराह रहा पूरा पाकिस्तान, BJP नेता ने एशिया कप में जीत के बाद किया बड़ा खुलासा
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
नौकरी
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget