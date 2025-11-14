'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया', प्रचंड जीत के बाद विजय संदेश में बोले PM मोदी

बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय छठी मैया से अपने संबोधन की शुरूआत की. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया.

बिहार के नतीजों पर पीएम मोदी ने कहा, "ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास... बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया. हम NDA के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं. हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं, इसलिए आज बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बाद NDA सरकार."

पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है. बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है. मैंने चुनाव प्रचार के दौरान, बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था, बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना."

#BiharElections | Delhi: "Jai Chhathi Maiya, yeh prachand jeet, atoot vishwas, Bihar ke logo ne bilkul garda uda diya hai, " says Prime Minister Narendra Modi as he begins his address to celebrate the NDA's victory in the Bihar elections. pic.twitter.com/zSam0FYoHO — ANI (@ANI) November 14, 2025

उन्होंने कहा, "जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी कोई आपत्ति नहीं जताती थी. हालाँकि, इससे कांग्रेस बेचैन हो जाती थी. आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी."

पीएम मोदी ने कहा, "इस बार लोगों ने बिना डरे मतदान किया. बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश NDA को दिया. महागठबंधन ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था. आज की जीत ने सकारात्मक MY फॉर्मूला महिला और यूथ बनाया. जनता ने जंगलराज वालों के सांप्रदायिक MY फॉर्मूला का अंत कर दिया. आज बिहार, देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इनमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं. मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं."

पीएम मोदी ने कहा, "बिहार की ये जीत बेटियों और माताओं की जीत है. बिहार अब कभी भी जंगलराज की वापसी नहीं होगी. बिहार में अब तुष्टिकरण की जगह संतुष्टीकरण है. भारत के विकास में बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका है. बिहार की विकास अब रुकने वाली नहीं है."

बीजेपी मुख्यालय पहुंचते ही पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा घुमाकर लोगों का अभिवादन किया. इससे पहले जब वे बिहार के बेगूसराय में सिमरिया पूल से ऐसे ही गमछा घुमाया था. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मखाने की माला पहनाकर उनका स्वागत किया.