Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA को जनता ने प्रचंड बहुमत का समर्थन दिया है. वहीं, अकेले बीजेपी ने बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है. बिहार में शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की शाम 6 बजे तक बीजेपी ने 34 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं, 56 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है.

इस प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है. जेपी नड्डा ने शुक्रवार (14 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने सबसे पहले लिखा, ‘बिहार के जनता के बहुत-बहुत प्रणाम. जय सिया राम.’

बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार की जनता से क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, ‘बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिला ऐतिहासिक जनसमर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता-जनार्दन के विश्वास की मुहर है. यह प्रचंड बहुमत इसका प्रमाण है कि बिहार के हमारे भाई-बहनों ने महागठबंधन के जंगलराज और भ्रष्टाचार को पूर्णत: नकारकर NDA के सुशासन, स्थिरता और विकास के आयामों को स्वीकारा है.’

जेपी नड्डा ने कहा, "बिहार की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं. ये नतीजे बताते हैं कि ये सुनामी हैं. इस सुनामी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर सभी को अटूट विश्वास है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है."

BJP अध्यक्ष ने कहा, ‘यह अभूतपूर्व जनादेश 'विकसित बिहार–विकसित भारत' के हमारे संकल्प को साकार स्वरूप प्रदान करेगा. इस ऐतिहासिक विजय के लिए NDA दलों के सभी सदस्यों और बिहार बीजेपी के समर्पित और कर्मठशील कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और बिहार वासियों का अभिनंदन करता हूं.’

NDA ने डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों पर किया कब्जा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रचंड बहुमत हासिल कर डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है, जहां बीजेपी करीब 90 सीटों पर अपनी बनाए हुए है, वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू ने करीब 83 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रखी है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को शाम 6 बजे तक बीजेपी ने जहां 34 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली. वहीं, दूसरी ओर नीतिश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू ने 23 सीटों पर अपना झंडा गाड़ दिया.

यह भी पढ़ेंः आठ सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस ने जीतीं सिर्फ दो... बिहार में 61 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 5 पर आगे