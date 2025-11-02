कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने अपना पुराना बयान दोहराते हुए कहा कि मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे. इसके अलावा राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती को लेकर भी पीएम मोदी पर तंज कसा है. कांग्रेस नेता ने कहा, 'अंग्रेजों के समय में भारतीयों की इतनी बड़ी छाती नहीं थी फिर भी हमने उनसे लड़ाई की और जीते, लेकिन कुछ लोगों की 56 इंच की छाती है फिर भी अमेरिका के आगे झुक जाते हैं.'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'बिहार में हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा और हम आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे. मैं आपको व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि जिस दिन केंद्र में INDIA गठबंधन सत्ता में आएगा. हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अच्छा विश्वविद्यालय खोलेंगे. हम ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे.'

बिहार की सरकार बेकार है: राहुल गांधी

बेगूसराय में बड़ी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'बिहार की सरकार बेकार है. ये सरकार नहीं चाहती कि बिहार के लोग आगे बढ़ें, बल्कि उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर करती है.' राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता पूरे देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जब दुबई और मुंबई जैसे शहर खड़ा कर सकते हैं तो अपने राज्य में क्यों नहीं? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि बिहार में रोजगार और उद्योग आए. राहुल ने कहा कि बिहारियों की असली पहचान मजदूर नहीं, बल्कि निर्माता की है, लेकिन एनडीए की नीतियों ने उनकी मेहनत को कमजोर बना दिया है.

मोदी-शाह अडानी-अंबानी के कंट्रोल में

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और नीतियां अब अडानी-अंबानी के इशारे पर चल रही हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में आम लोगों को जमीन नहीं मिलती, लेकिन अडानी को एक रुपये में जमीन दे दी जाती है. मोदी और शाह का पूरा कंट्रोल पूंजीपतियों के पास है. राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार केवल अमीरों की सरकार बनकर रह गई है, जबकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार संघर्ष कर रहे हैं.

पेपर लीक पर सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक घोटालों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने मेहनती छात्रों के सपनों को तोड़ दिया है. बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को पहले से पेपर मिल जाता है और गरीब बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है. मेहनत करने वाले छात्र ठगे जा रहे हैं.

मोदी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं. चुनाव के लिए वो नाच भी सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अडानी-अंबानी उन्हें नचाते हैं.

