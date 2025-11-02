बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरा में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनावी घोषणापत्र और बिहार के विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग हवा का रुख नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार की जनता एनडीए के साथ है. पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल तक 1 करोड़ नए रोजगार दिए जाएंगे और इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जा चुका है.

पीएम मोदी ने कहा कि 1.30 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं और एनडीए की सरकार बनते ही यह मदद और बढ़ाई जाएगी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणापत्र है तो दूसरी तरफ महागठबंधन का झूठ का पुलिंदा.”

पीएम मोदी ने जनता से की ये अपील

उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार को जंगल राज से बचाना है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनानी है. उन्होंने आगे कहा, “विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है और इसके लिए मैं आपका साथ मांगने आया हूं.”

पीएम मोदी ने आगे कहा, "बिहार देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है, इसलिए NDA बिहार में शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दे रहा है. हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा. इसके लिए हमने आने वाले वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने की घोषणा की है और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह कैसे होगा, इसकी योजना भी जनता के सामने रखी गई है."

'हमारा लक्ष्य बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाना है'- पीएम मोदी

उन्होंने आगे कहा, "आज दुनिया में मेक इन इंडिया को लेकर काफी उत्साह है. हमारा लक्ष्य बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाना है. इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क को मजबूत करेंगे."

पीएम मोदी ने आरजेडी पर कसा तंज

पीएम मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा, "RJD के जंगलराज की पहचान जिन चीजों से होती है वह है- कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन." उन्होंने आगे कहा, "आरजेडी और कांग्रेस में झगडा हो रहा है. चुनाव के बाद ये एक दूसरे के साथ सिर फुटवौल करेंगे. कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी सीएम के पद पर आरजेडी का नेता हो.

पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा

प्रधानमंत्री ने कहा, “मोदी ने धारा 370 हटाने की गारंटी दी थी और वो पूरी की. आज जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान लागू है.” उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा करने की बात भी दोहराई.

आर्थिक मोर्चे पर मोदी ने कहा, “बिहार में अब तक 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दिया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे.” उन्होंने दावा किया, “आने वाले वर्ष में एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसका प्लान जनता के सामने रखा गया है.”

महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

महिलाओं को लेकर उन्होंने बताया, “1.30 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 10 हजार रुपये सीधे पहुंचाए गए हैं.” पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है- जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं.

