बिहार विधानसभा चुनाव में आम तौर पर उम्मीदवार बाहुबली की छवि के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं और पैसे के दम पर लंबी-लंबी गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं. वहीं भोजपुर से एक ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो मजदूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. आरा विधानसभा सीट से भाकपा (माले) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे क्यामुद्दीन अंसारी बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं.

कौन हैं बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार?

चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक क्यामुद्दीन अंसारी के पास केवल 37 हजार रुपये कैश हैं, जबकि उनकी पत्नी समेत उनकी कुल संपत्ति करीब 5 लाख 30 हजार रुपया है. उनके पिता मजदूरी करते हैं और मां बीड़ी बनाकर घर का गुजारा करती हैं. वह सादगी से पैदल चलकर अपने समर्थनकों के साथ चुनाव प्रचार करते हैं.

इन उम्मीदवारों के पास 1 लाख से भी कम संपत्ति

इसके अलावा चुनाव हायघाट सीट से माकपा के प्रत्याशी श्याम भारती ने अपनी कुल संपत्ति केवल 39 हजार रुपये बताई है. उनके पास एक पुरानी बाईक है. श्याम भारती की पत्नी के पास 2.36 लाख चल और 55.63 लाख की अचल संपत्ति है. वहीं अगिआंव से बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवाल ने अपनी कुल संपत्ति 55 हजार रुपया बताई है. उनके पास 8 लाख की खेती की जमीन है. वहीं आरजेडी से लोजपा (R) के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान ने अपनी कुल संपत्ति 3.62 लाख बताई है.

कौन हैं बिहार के सबसे अमीर उम्मीदवार?

चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के चुनाव में एनडीए के 92 उम्मीदवार और महागठबंधन के 86 उम्मीदवार करोड़पति हैं. सबसे अमीर प्रत्याशी वीआईपी के रण कौशल प्रताप सिंह हैं. उन्हें क्षेत्र में लोग गुड्डु पटेल के नाम से भी जानते हैं. पहले भी की बार वह विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. उनकी कुल संपत्ति 368 करोड़ रुपये की है. 2015 में वह आरजेडी से और 2020 में बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़े थे.

ये भी पढ़ें : ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें