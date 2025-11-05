लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार (5 नवंबर 2025) को चुनाव आयोग और बीजेपी पर हरियाणा में कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप दोहराया. उन्होंने कहा कि उनकी टीम के पास 100 फीसदी सबूत हैं कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटर या तो नकली हैं या फिर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है.

'संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने की साजिश'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंशका जताई कि हरियाणा में सरकार चोरी हुई और अगला नंबर बिहार का हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ मिलीभगत से काम कर रहा है और दोनों ने मिलकर देश के संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने में सहयोग किया है. उन्होंने कहा, 'हमारे पास 'H-फाइल्स' हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक पूरे राज्य की जानकारी चुरा ली गई. हमें शक है कि यह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, बल्कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है.'

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?

1. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेहिसाब वोटों का ब्यौरा शेयर किया और दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पांच कैटेगरी- डुप्लीकेट मतदाता, अवैध पते, थोक मतदाता और अन्य साजिशों के तहत 25 लाख की वोटों की चोरी हुई. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार डाक वोट वास्तविक वोटों से अलग थे.

2. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'बीजेपी नेता डालचंद यूपी में सरपंच हैं. ये यूपी के साथ हरियाणा में भी वोट डालते हैं. हमने डालचंद जी का खेल पकड़ लिया क्योंकि इन्होंने एक जगह अपने पिता का नाम बदल दिया, लेकिन इनके बेटे ने नाम नहीं बदला. इन दोनों ने यूपी और हरियाणा में वोट डाला. इसी तरह यूपी में मथुरा के एक सरपंच और बीजेपी नेता प्रह्लाद ने भी हरियाणा में वोट डाला. ये तो सिर्फ एक उदाहरण है ऐसे हजारों नाम हैं. इसी तरह केरल में बीजेपी नेता गोपाल कृष्णन कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो चुनाव जीतने के लिए जम्मू-कश्मीर से लोगों को लाएंगे.'

3. नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि ब्राजील की एक महिला मॉडल के नाम से हरियाणा विधानसभा में चुनाव में 10 बूथों पर अलग-अलग नामों से 22 बार वोट डाला गया. उन्होंने कहा, 'यह महिला कौन है? इसका नाम क्या है? यह कहां से आई है? इसने हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला और इसके कई नाम हैं, जैसे सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला, जबकि सच्चाई ये है कि वह एक ब्राजीलियाई मॉडल है.'

4. राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर एंट्री का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन वह इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहा है. उन्होंने कहा, 'हमने चुनाव आयोग से सॉफ्टवेयर चलाने और एक जैसे नाम और पते वाले मतदाताओं की पहचान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. वजह साफ है कि वे बीजेपी की मदद कर रहे हैं.'

5. कांग्रेस सांसद ने ये भी दावा किया कि बीजेपी से जुड़े हजोरों लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों पर मतदान किया. उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहता. यह बीजेपी की करतूतों का स्पष्ट प्रमाण है. हजारों बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों पर मतदान कर रहे हैं.'

6. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मतदाता पहचान पत्रों में जीरो मकान संख्या वाले पते पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का दावा है कि मकान संख्या जीरो वाले लोग बेघर हैं. हालांकि, जब हमने जमीनी स्तर पर जांच की तो पाया कि इनमें से कई लोग वास्तव में अपने घरों में रह रहे थे. यह कोई गलती नहीं है, न ही यह बेघर नागरिकों के बारे में है. मुख्य चुनाव आयुक्त भारत की जनता से झूठ बोल रहे हैं.'

7. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो भी चलाया, जिसमें उन्होंने मतगणना से दो दिन पहले कहा था कि बीजेपी जीतेगी और हमारे पास एक व्यवस्था है. उन्होंने कहा, 'महादेवपुरा और अलंद में चुनाव के बाद हमें शक हुआ कि यह सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है.'

8. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि 3.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्होंने हरियाणा के मलिकपुर गांव के निवासी सद्दाम हुसैन का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है.

9. उन्होंने कहा, 'वोटर लिस्ट में सुधार का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं. चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ मिलकर हिन्दुस्तान के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं.'

10. राहुल गांधी ने कथित तौर पर बिहार के कुछ मतदाताओं को भी आमंत्रित किया, जिनका दावा था कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए कहा तो उन्हें मना कर दिया गया.