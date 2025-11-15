बिहार विधानसभा की 243 और 8 उपचुनाव की सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने डबल सेंचुरी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है. आज हम आपको बिहार के उस जिले के नतीजे बताएंगे, जहां हर व्यक्ति सालाना सबसे ज्यादा कमाता है. बिहार के अगर Per capita income की बात करें, तो पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, वहीं शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. पटना में प्रति व्यक्ति आय 2,15,049 रुपये है तो वहीं शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 33,399 रुपये है. आइए जानते हैं कि पटना, शिवहर जिले के अंदर आने वाले विधानसभा सीटों पर नतीजे क्या हैं.

पटना विधानसभा में 14 सीट है, जिसमें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल है. इन विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है. सीटों पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार है:

सीट जीत हार

मोकामा अनंत कुमार सिंह वीणा देवी

बाढ़ सियाराम सिंह करणवीर सिंह यादव

बख्तियारपुर अरुण कुमार अनिरुद्ध कुमार

दीघा संजीव चौरसिया दिव्या गौतम

बांकीपुर नितिन नवीन रेखा कुमारी

कुम्हरार संजय कुमार इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी

पटना साहिब रत्नेश कुमार शशांत शेखर

फतुहा डॉ. रामानंद यादव रुपा कुमारी

दानापुर रामकृपाल यादव रीत लाल राय

मनेर भाई बिरेंद्र जितेंद्र यादव

फुलवारी श्याम रजक गोपाल रवि दास

मसौढ़ी अरुण मांझी रेखा देवी

पालीगंज संदीप सौरव सुनील कुमार

बिहार राज्य के शियोहर जिले में शिवहर स्थित है. ये एक सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है. इस क्षेत्र में शिवहर, पिपराही, डुमरी कटसरी और पुरनहिया प्रखंड शामिल हैं. इन सीटों पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जानकारी इस प्रकार है.

सीट जीत हार

शिवहर श्वेता गुप्ता नवनीत कुमार

पिपराही राम बाबू प्रसाद यादव राजमंगल प्रसाद

शिवहर सीट की बात करें तो इस सीट पर हमेशा से बाहुबलियों का दबदबा रहा है. इस सीट पर पिछली बार जेडीयू की तरफ से चेतन आनंद ने जीत हासिल की थी. उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद शरफुद्दीन को हराया था, जो RJD से खड़े हुए थे. इस बार शिवहर विधानसभा सीट से जेडीयू की तरफ से श्वेता गुप्ता और राजद की तरफ से नवनीत झा को मौका मिला था.

