हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं'- बेंगलुरु में महिला के साथ Uber ड्राइवर ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल

'हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं'- बेंगलुरु में महिला के साथ Uber ड्राइवर ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल

Uber Auto Driver Misbehaved: पीड़ित महिला एन बीईई (Enn Bii) ने बताया कि 2 अक्टूबर को उसने एक ऑटो बुक किया था, लेकिन ड्राइवर के न आने पर उसे राइड कैंसिल करनी पड़ी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 03:54 PM (IST)
बेंगलुरु से भेदभाव का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नॉर्थईस्ट की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि एक उबर ऑटो ड्राइवर ने न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि भाषा को लेकर अपमानित भी किया और उस पर हमला करने की कोशिश की. महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया.

राइड कैंसिल करने के बाद शुरू हुआ विवाद
पीड़ित महिला एन बीईई (Enn Bii) ने बताया कि 2 अक्टूबर को उसने एक ऑटो बुक किया था, लेकिन ड्राइवर के न आने पर उसे राइड कैंसिल करनी पड़ी. जैसे ही उसने दूसरा ऑटो लिया और निकलने लगी, ड्राइवर पवन एच.एस. अचानक वहां पहुंचा और उसका रास्ता रोक लिया. उसने पैसों की मांग की, गाली-गलौज की, हमला करने की कोशिश की और उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया.

भाषा को लेकर विवाद ने बढ़ाया तनाव
वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर बार-बार कन्नड़ में बात कर रहा था, जबकि महिला ने कई बार कहा कि उसे भाषा नहीं आती. इस दौरान ड्राइवर का व्यवहार और आक्रामक हो गया. महिला ने वीडियो में कहा, 'वह मुझे इसलिए गाली दे रहा है क्योंकि मैं नॉर्थईस्ट से हूं.' एक मौके पर वह ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ती हुई नज़र आती है, तभी ड्राइवर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और वह चिल्लाती है - 'वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है!'

 
 
 
 
 
पुलिस और उबर की प्रतिक्रिया
बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इंस्टाग्राम पर महिला की पोस्ट का संज्ञान लेते हुए घटना की लोकेशन और संपर्क जानकारी मांगी है. वहीं, उबर ने इस मामले को अपनी स्पेशल टीम को सौंप दिया है और सार्वजनिक माफी जारी की. कंपनी ने कहा, 'यह व्यवहार बेहद चिंताजनक है और हमें इस घटना के लिए खेद है.'

सुरक्षा पर बड़ा सवाल
एन बीईई ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं.' इस घटना ने नॉर्थईस्ट समुदाय के प्रति भेदभाव और भाषा आधारित व्यवहार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Published at : 10 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Bengaluru Uber Karnataka
