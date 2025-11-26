हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग

पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग

Bengaluru Murder: बेंगलुरु में अत्तिबेले पुलिस ने मौत से जंग लड़ रही पीड़िता विद्या के बयान देने के बाद उसके पति बसवराज और उसके ससूर मारिस्वामचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास अत्तिबेले में एक ऐसा भयानक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मशार कर दिया है. सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम लेकर शादी के बंधन में बंधे एक पति ने अपनी पत्नी को ही जान से मारने के लिए उसे पारे (Mercury) का इंजेक्शन दिया. पति के उठाए इस कदम के बाद पत्नी विद्या की मौत के साथ एक लंबी जंग शुरू हो गई और नौ महीने तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ने वाली विद्या मौत से जंग हार गई.

दरअसल, यह कहानी बेंगलुरु के पास अत्तिबेले पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय विद्या की है. एक सामान्य गृहिणी, लेकिन एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी में एक खौफनाक सच छिपा था. विद्या ने अपनी मौत के पहले दिए पुलिस को दिए एक बयान में कहा था कि उसका पति बसवराज उसे लगातार पागल कहकर ताना मारता, घर में बंद रखता और उसका अपमान करता था. सिर्फ इतना हीं नहीं, पति के साथ-साथ उसका ससूर मारिस्वामचारी भी विद्या को प्रताड़ित करता था.

विद्या ने बताया था कि 26 फरवरी, 2025 की रात वह अपने कमरे में सोने गई थी और अगले दिन 27 फरवरी की शाम में उसकी आंख खुली. जब वह होश में आई तब उसके जांघ में तेज दर्द हो उठा, जैसे किसी उसकी जांघ में इंजेक्शन लगाया हो. हालात बिगड़ने पर जब वह अस्पताल पहुंची, तो जांच करने वाले डॉक्टर पर इस दिल दहला देने सच को देखकर दंग रह गए. उसके शरीर में पारा (Mercury) पाया गया था, जो धीरे-धीरे उसके शरीर के अंगों को सड़ा रहा था.

कई महीनों तक चला इलाज, पर स्वास्थ्य में नहीं हुआ सुधार

इस भयानक सच के सामने आने के बाद विद्या ने एक महीने तक ऑक्सफोर्ड अस्पताल में इलाज कराया, फिर विक्टोरिया अस्पताल में. विद्या का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, किडनी भी जवाब दे रही है. इसके बाद डायलिसिस शुरू हुआ, लेकिन विद्या के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ. विद्या 9 महीने तक अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ाई लड़ती रही, तड़पती रही, दर्द सहती रही और फिर नवंबर महीने में विद्या अपनी जिंदगी की जंग हार गई.

पति और ससूर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया FIR

बेंगलुरु के अत्तिबेले पुलिस ने रविवार (23 नवंबर, 2025) को पीड़िता विद्या के बयान के बाद उसके पति बरवराज और ससूर मारिस्वामचारी के खिलाफ के एफआईआर दर्ज किया था. एफआईआर के मुताबिक, विद्या शरीर में मर्क्युरी पॉइजनिंग (Mercury Poisoning) से पीड़ित थी और उसके पति और ससूर पर विद्या को मारने की नीयत से उसके शरीर में पारा इंजेक्ट करने का आरोप लगा. इस दिल दहला देने वाले मामले में एक चार साल के मासूम बच्चे से उसकी मां छिन गई. वहीं, विद्या की मौत ने समाज के सामने एक सवाल छोड़ दिया है कि, ‘अगर पति ही हत्यारा बन जाए, तो पत्नी आखिर कहां जाएगी?’

यह भी पढ़ेःं कर्नाटक में सियासी हलचल तेज! राहुल गांधी का शिवकुमार को मैसेज - 'मैं कॉल करूंगा'; दिल्ली जाने की तैयारी में डीके

Published at : 26 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Karnataka MURDER CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
Advertisement

वीडियोज

नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता
Kamla Pasand Family News: दीप्ति के सुसाइड नोट ने किया चौंकाने वाला खुलासा | ABP NEWS
Haryana News: Rohtak में बास्केटबॉल मैदान में हादसापोल गिरने से खिलाड़ी की मौत | basketball
Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Dance Video: सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget