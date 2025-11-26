Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास अत्तिबेले में एक ऐसा भयानक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मशार कर दिया है. सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम लेकर शादी के बंधन में बंधे एक पति ने अपनी पत्नी को ही जान से मारने के लिए उसे पारे (Mercury) का इंजेक्शन दिया. पति के उठाए इस कदम के बाद पत्नी विद्या की मौत के साथ एक लंबी जंग शुरू हो गई और नौ महीने तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ने वाली विद्या मौत से जंग हार गई.

दरअसल, यह कहानी बेंगलुरु के पास अत्तिबेले पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय विद्या की है. एक सामान्य गृहिणी, लेकिन एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी में एक खौफनाक सच छिपा था. विद्या ने अपनी मौत के पहले दिए पुलिस को दिए एक बयान में कहा था कि उसका पति बसवराज उसे लगातार पागल कहकर ताना मारता, घर में बंद रखता और उसका अपमान करता था. सिर्फ इतना हीं नहीं, पति के साथ-साथ उसका ससूर मारिस्वामचारी भी विद्या को प्रताड़ित करता था.

विद्या ने बताया था कि 26 फरवरी, 2025 की रात वह अपने कमरे में सोने गई थी और अगले दिन 27 फरवरी की शाम में उसकी आंख खुली. जब वह होश में आई तब उसके जांघ में तेज दर्द हो उठा, जैसे किसी उसकी जांघ में इंजेक्शन लगाया हो. हालात बिगड़ने पर जब वह अस्पताल पहुंची, तो जांच करने वाले डॉक्टर पर इस दिल दहला देने सच को देखकर दंग रह गए. उसके शरीर में पारा (Mercury) पाया गया था, जो धीरे-धीरे उसके शरीर के अंगों को सड़ा रहा था.

कई महीनों तक चला इलाज, पर स्वास्थ्य में नहीं हुआ सुधार

इस भयानक सच के सामने आने के बाद विद्या ने एक महीने तक ऑक्सफोर्ड अस्पताल में इलाज कराया, फिर विक्टोरिया अस्पताल में. विद्या का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, किडनी भी जवाब दे रही है. इसके बाद डायलिसिस शुरू हुआ, लेकिन विद्या के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ. विद्या 9 महीने तक अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ाई लड़ती रही, तड़पती रही, दर्द सहती रही और फिर नवंबर महीने में विद्या अपनी जिंदगी की जंग हार गई.

पति और ससूर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया FIR

बेंगलुरु के अत्तिबेले पुलिस ने रविवार (23 नवंबर, 2025) को पीड़िता विद्या के बयान के बाद उसके पति बरवराज और ससूर मारिस्वामचारी के खिलाफ के एफआईआर दर्ज किया था. एफआईआर के मुताबिक, विद्या शरीर में मर्क्युरी पॉइजनिंग (Mercury Poisoning) से पीड़ित थी और उसके पति और ससूर पर विद्या को मारने की नीयत से उसके शरीर में पारा इंजेक्ट करने का आरोप लगा. इस दिल दहला देने वाले मामले में एक चार साल के मासूम बच्चे से उसकी मां छिन गई. वहीं, विद्या की मौत ने समाज के सामने एक सवाल छोड़ दिया है कि, ‘अगर पति ही हत्यारा बन जाए, तो पत्नी आखिर कहां जाएगी?’

यह भी पढ़ेःं कर्नाटक में सियासी हलचल तेज! राहुल गांधी का शिवकुमार को मैसेज - 'मैं कॉल करूंगा'; दिल्ली जाने की तैयारी में डीके