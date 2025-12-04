हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengaluru Suicide: सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या! जमीन विवाद में दंपत्ति गिरफ्तार, GBA अधिकारियों पर भी आरोप

Bengaluru Suicide: सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या! जमीन विवाद में दंपत्ति गिरफ्तार, GBA अधिकारियों पर भी आरोप

बेंगलुरु में 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जमीन विवाद से परेशान होकर आत्महत्या की. सुसाइड नोट में एक दंपत्ति और नगर निगम से जुड़े अधिकारियों पर आरोप है. पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार किया.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

बेंगलुरु में 45 वर्षीय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट में उसने कुछ लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. आरोप एक परिवार और पूर्व BBMP (अब ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, GBA) के कुछ अधिकारियों पर लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले में एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच के अनुसार, 2018 में व्हाइटफील्ड इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुरली गोविंद राजू ने एक जमीन खरीदी थी. यह जमीन शशि नंबियार और उनकी पत्नी उषा नंबियार ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें दिलाई थी.

10 पन्नों के अपने सुसाइड नोट में गोविंद राजू ने लिखा है कि जैसे ही उन्होंने उस जमीन पर घर बनाने का काम शुरू किया, शशि नंबियार और उनकी पत्नी उषा ने उन पर नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और लगातार परेशान किया. उन्होंने यह भी लिखा कि शशि ने कुछ निगम अधिकारियों को भी अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद उन्हें नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

खुदकुशी से ठीक पहले लिखा नोट

खुदकुशी से ठीक पहले गोविंद राजू ने नोट में लिखा कि शशि ने मामले को सुलझाने के नाम पर 20 लाख रुपये की मांग की थी. सोमवार को पैसे देने की अंतिम तारीख थी. उसी सुबह गोविंद राजू घर से निकले, सीधे अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे और वहीं फांसी लगाकर जान दे दी. गोविंद राजू की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर शशि और उषा नंबियार को गिरफ्तार कर लिया. उनका बेटा वरुण अभी फरार है. दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच जारी रखे हुए है. पुलिस ने कहा है कि सुसाइड नोट में दिए गए हर बिंदु की जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Dowry Case: गला दबाकर पत्नी को मारा, फिर सुसाइड का किया नाटक, अदालत ने सुनाया सनसनीखेज फैसला

Published at : 04 Dec 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Software Engineer SUICIDE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Naxal News: 12 नक्सलियों के मारे जाने पर CM विष्णु देव का बयान ! | Chhatisgarh | abp #shorts
Putin India Visit: आज से दो दिवसियों दौरे पर रुस राष्ट्रपति पुतिन | abp #shorts
IPO Alert: Aequs Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Putin India Visit: क्या पुतिन का भारत दौरा बनेगा गेमचेंजर ? | Russia
Delhi Pollution 2025: 'मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रदूषण एक समस्या है' | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीनाह से हैदराबाद जा रहे विमान को अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
टेलीविजन
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Embed widget