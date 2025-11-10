हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR पर मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए इमाम और मौलवी, शुरू की स्पेशल कैंपेन

SIR पर मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए इमाम और मौलवी, शुरू की स्पेशल कैंपेन

एसआईआर प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हुई. इसके तहत 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रपत्र बांट रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 10 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों, मस्जिद समितियों और वरिष्ठ मौलवियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना प्रपत्र दाखिल करने में मुसलमानों की सहायता के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है. ऐसा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों में संभावित उत्पीड़न’’ को लेकर चिंता और भ्रम बढ़ने की आशंका के बीच किया जा रहा है.

इमामों और सामाजिक समूहों ने न केवल लगभग 40,000 मस्जिदों से, बल्कि राज्य भर के मुस्लिम-बहुल इलाकों में संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से भी सार्वजनिक अपील जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें निवासियों से शांति बनाए रखने, एसआईआर प्रपत्र सावधानीपूर्वक भरने और नहीं घबराने का आग्रह किया जा रहा है.

कोलकाता में रेड रोड पर वार्षिक नमाज पढ़ाने वाले इमाम-ए-दीन काजी फजलुर रहमान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि धार्मिक नेता नागरिकों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'इमामों का धर्मग्रंथों से परे भी एक कर्तव्य है. हम लोगों से कह रहे हैं कि वे घबराएं नहीं. हम उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं. मस्जिद समितियां नागरिकों को सही तरीके से प्रपत्र भरने में मदद कर रही हैं क्योंकि डर और भ्रम से उबरने में लोगों की मदद करने के लिए जागरूकता जरूरी है.'

एसआईआर प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हुई. इसके तहत 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रपत्र बांट रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं. यह महीने भर चलने वाली प्रक्रिया चार दिसंबर तक जारी रहेगी और नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

दावे और आपत्तियां आठ जनवरी तक दायर की जा सकती हैं, उसके बाद 31 जनवरी तक सुनवाई होगी और अगले साल सात फरवरी को राज्य में महत्वपूर्ण चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने कहा कि इतने कम समय में लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया करना ‘‘संभव नहीं हो सकता’’ और इसके कारण उत्पीड़न की संभावना है.

कासमी ने कहा, 'यह उत्पीड़न में बदल जाएगा. सरकार लोगों की मदद करने के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं.' उन्होंने कहा कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले परिवार, खासकर जिनके पास व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं हैं, वे पहले से ही तनाव में हैं.

कासमी ने बताया कि नखोदा मस्जिद और कई अन्य प्रमुख मस्जिदों ने नमाज कक्षों के बाहर दैनिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना और लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सहायता डेस्क स्थापित करना शुरू कर दिया है.

उन्होंने पिछले एक दशक में हुई मौतों और पलायन के कारण सत्यापन की प्रक्रिया जटिल होने का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखा कि निर्वाचन आयोग को ‘‘व्यक्ति के जीवित होने की पुष्टि करने वाला जीवन प्रमाण पत्र’’ जारी करना चाहिए. कासमी ने दावा किया कि सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों के कारण पहले ही कई मौतें हो चुकी हैं.

मौलवियों की पहल के समानांतर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बंगाल इकाई ने अपने 16 लाख सदस्यों, 22 जिलों में 625 इकाइयों, 1,100 मदरसों, 1.65 लाख छात्रों और 25,000 शिक्षकों के नेटवर्क का उपयोग करके एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है.

चौधरी ने कहा, 'लगभग 200 शिविर संचालित हैं तथा नियमित रूप से और भी शिविर जोड़े जा रहे हैं.' चौधरी ने जोर देकर कहा कि यह अभियान गैर-राजनीतिक है. उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रयासों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों के बीच तालमेल के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘तृणमूल अपने शिविर संचालित कर रही है. उसने मुझे केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है. पार्टी की ओर से मुझे कोई और जिम्मेदारी नहीं मिली है.'

समुदाय के सबसे बड़े संगठनों में से एक ‘ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन’ भी इस मामले में सक्रिय हो गया है. इसके महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमां ने बताया कि भ्रम दूर करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजाना लगभग 500 शिविर लगाए जा रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता रहते हैं. राज्य के मतदाताओं में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है और ये 294 विधानसभा सीट में से लगभग 100 पर प्रभाव डालते हैं.

तृणमूल ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से नाम बाहर होने की आशंका के कारण भय और चिंता से 17 लोगों की मौत हो गई है जबकि भाजपा ने इन दावों को ‘‘मनगढ़ंत नाटक’’ बताकर खारिज कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MUSLIMS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IPL 2026 Trade Players: सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
सिर्फ सैमसन-जडेजा नहीं, IPL ऑक्शन से पहले इन 5 खिलाड़ियों की हो सकती है ट्रेड डील; हैरान कर देगी लिस्ट
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
Embed widget