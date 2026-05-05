Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की भाजपा ने निंदा की।

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक प्रचंड जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने राजधानी कोलकाता में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता को इस ऐतिहासिक समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं. जनता ने भाजपा को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है.

उन्होंने कहा, ‘यह हम सभी के लिए सीखने वाली बात है कि किस तरह देश में तीन बार प्रधानमंत्री चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को इस काम में लगाया था. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं.’

ममता बनर्जी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

#WATCH | Kolkata: On BJP's victory in West Bengal polls, Union Minister Sukanta Majumdar says, “Mamata Banerjee should gracefully accept her defeat. Allegations of CCTV tampering, scuffle doesn’t suit her, she should refrain from making such accusations…there was an increase in… pic.twitter.com/RNspYCXF1H — ANI (@ANI) May 5, 2026

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं, उनको बड़े मन से अपनी हार मान लेनी चाहिए. वे सीसीटीवी में छेड़छाड़ और मारपीट-झड़प की बात न हीं करें तो अच्छा है, उन्हें ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘हिंदू वोटों में 20% की बढ़ोतरी हुई, वे सभी कतारों में खड़े होकर वोट देने आए थे, चुनाव आयोग ने उन्हें नियुक्त नहीं किया था. जो राजनीतिक दल जनता के जनादेश पर सवाल उठाते हैं और अपमान करते है, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होता है.’

चुनाव के बाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

#WATCH | Kolkata: On reports of violence after the BJP's victory in the West Bengal polls, Union Minister Sukanta Majumdar says, 'Some incidents happened, and those are not accepted by the party. We completely condemn this. I want to tell our workers that we do not have to become… pic.twitter.com/n78pn05OpK — ANI (@ANI) May 5, 2026

पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद हिंसा की खबरों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘कुछ घटनाएं हुई हैं और वे पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं हैं. हम इसकी पूरी तरह निंदा करते हैं. मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जैसा नहीं बनना है. लोग उन्हें नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुना है. टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने या उसे जलाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम आपकी मदद नहीं करेंगे. हमें डर के माहौल को खत्म करना है.’

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