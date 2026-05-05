हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार

‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार

Sukanta Majumdar on TMC: केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार मान लेनी चाहिए. वे सीसीटीवी में छेड़छाड़ और झड़प की बात न करें तो अच्छा है, उन्हें आरोप लगाने से बचना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 May 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की भाजपा ने निंदा की।

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ऐतिहासिक प्रचंड जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने राजधानी कोलकाता में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता को इस ऐतिहासिक समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं. जनता ने भाजपा को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है.

उन्होंने कहा, ‘यह हम सभी के लिए सीखने वाली बात है कि किस तरह देश में तीन बार प्रधानमंत्री चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को इस काम में लगाया था. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं.’

ममता बनर्जी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं, उनको बड़े मन से अपनी हार मान लेनी चाहिए. वे सीसीटीवी में छेड़छाड़ और मारपीट-झड़प की बात न हीं करें तो अच्छा है, उन्हें ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘हिंदू वोटों में 20% की बढ़ोतरी हुई, वे सभी कतारों में खड़े होकर वोट देने आए थे, चुनाव आयोग ने उन्हें नियुक्त नहीं किया था. जो राजनीतिक दल जनता के जनादेश पर सवाल उठाते हैं और अपमान करते है, उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होता है.’

चुनाव के बाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद हिंसा की खबरों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘कुछ घटनाएं हुई हैं और वे पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं हैं. हम इसकी पूरी तरह निंदा करते हैं. मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जैसा नहीं बनना है. लोग उन्हें नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुना है. टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने या उसे जलाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम आपकी मदद नहीं करेंगे. हमें डर के माहौल को खत्म करना है.’

यह भी पढे़ंः अमित शाह संभालेंगे बंगाल की जिम्मेदारी, असम के पर्यवेक्षक बने जेपी नड्डा, दोनों राज्यों में सरकार बनाने का रास्ता साफ

Published at : 05 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Sukanta Majumdar BJP WEST BENGAL West Bengal Assembly Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार
‘जनता ने दोनों हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया’, बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार
इंडिया
असम चुनाव में चौंकाने वाला ट्रेंड! कांग्रेस के 19 में 18 विधायक मुस्लिम, बढ़ी सियासी बहस, जानें पूरा गणित
असम चुनाव में चौंकाने वाला ट्रेंड! कांग्रेस के 19 में 18 विधायक मुस्लिम, बढ़ी सियासी बहस, जानें पूरा गणित
इंडिया
Saffron Wave in India: गोमुख से गंगासागर तक खिला 'कमल', जानें देश की कितनी नदियों का रंग हुआ 'भगवा'?
गोमुख से गंगासागर तक खिला 'कमल', जानें देश की कितनी नदियों का रंग हुआ 'भगवा'?
इंडिया
लेफ्ट का आखिरी किले पर कांग्रेस का कब्जा, झंडाबरदारी कौन करेगा: क्या यह कांग्रेस की जीत है या लेफ्ट की अस्वीकृति? 
लेफ्ट का आखिरी किले पर कांग्रेस का कब्जा, झंडाबरदारी कौन करेगा: क्या यह कांग्रेस की जीत है या लेफ्ट की अस्वीकृति? 
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
महाराष्ट्र
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
'आज ममता-स्टालिन हारे, कल अखिलेश यादव...', नतीजों के बाद INDIA अलायंस से निराश दिखीं प्रियंका चतुर्वेदी
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बॉलीवुड
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा, बोलीं- 'कॉन्ट्रैक्ट में किस सीन...'
'इंटीमेट सीन से किया इंकार तो छिन गए रोल्स' 'अनवर' फेम एक्ट्रेस नौहिद का खुलासा
आईपीएल 2026
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
आज दिल्ली के खिलाफ होगी एमएस धोनी की वापसी? हैरान कर देगा CSK कोच का जवाब
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 5 हफ्ते में ही इतना बदल गया चेहरा
शिक्षा
UPSC Recruitment: UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
UPSC ने निकाली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget