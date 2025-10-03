बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ एक अहम बैठक की. यह बैठक दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में आयोजित की गयी. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने देशभर से नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया.

बैठक में आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनाव पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न होने चाहिए. आयोग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि मतगणना केंद्रों की सुरक्षा और भीतर आने-जाने वालों की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था की जाएगी और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा.

CCTV कैमरों से बूथ कैंप की निगरानी

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक में पर्यवेक्षकों को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पर सख्त नजर रखने व किसी भी अनियमितता की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही, सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी करने और मीडिया कर्मियों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है.

आयोग ने निर्देश दिया कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की शिकायत या विवाद का तुरंत और निष्पक्ष निपटारा किया जाए. चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी को और अधिक बढ़ा दिया गया है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास कायम रहे.

CEC दौरे के बाद बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान

इस बैठक के बाद अब अगले दो दिन यानी 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर जाएगी और वहां पर जाकर चुनावी प्रक्रिया की अंतिम दौर की तैयारी का जायजा लेगी. उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

