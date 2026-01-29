जोश हाई और संकल्प दृढ़... दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद

दिल्ली के विजय चौक पर गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे. बीटिंग रिट्रीट भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है. यह समारोह गणतंत्र दिवस के तीन दिन बाद, 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है.

इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के बैंड द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाती है. समारोह की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं. भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह पहली बार 1950 के दशक में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था. तब से, यह समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है.

#WATCH | Delhi: National flag unfurled at Vijay Chowk during the Beating Retreat ceremony.



President Droupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi also present.



(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)