हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ऊंची जातियों का रिएक्शन है छात्रों का विरोध', UGC के नए नियमों के समर्थन में दलील देने वालीं इंदिरा जयसिंह कौन?

'ऊंची जातियों का रिएक्शन है छात्रों का विरोध', UGC के नए नियमों के समर्थन में दलील देने वालीं इंदिरा जयसिंह कौन?

Indira Jaisingh on UGC: सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को UGC के नए नियमों पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने याचिकाओं के खिलाफ कई दलीलें दीं, लेकिन बात नहीं बन सकी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 29 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दखल देते हुए उन याचिकाओं का विरोध किया, जो नए नियमों को चुनौती दे रही थीं.

इंदिरा जयसिंह ने UGC के समर्थन में 5 दलीलें दीं

यह रेगुलेशंस विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं. लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह नियम डिक्रिमिनेट्री (भेदभाव) हैं क्योंकि यह सिर्फ SC, ST और OBC के सदस्यों को ही सुरक्षा देते हैं. जबकि जनरल कैटेगरी और ऊपरी जातियों के लोगों को इससे बाहर रखा गया है. लेकिन यह गलत है. इंदिरा जयसिंह ने UGC की तरफ से 5 बड़ी दलीलें दीं हैं...

  • इन रेगुलेशंस को स्थगित करना गलत होगा क्योंकि यह दलित और ऐतिहासिक रूप से दबे-कुचले समुदायों के छात्रों के खिलाफ होने वाले वास्तविक भेदभाव की समस्या को उजागर करते हैं.
  • यह नियम 2012 के पुराने रेगुलेशंस का सुधार हैं, जो नाकाफी थे और जिनमें उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं था.
  • नए नियम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने हैं और यह संरचनात्मक असमानता को दूर करने के लिए जरूरी हैं.
  • छात्र संगठनों का विरोध 'ऊपरी जाति की प्रतिक्रिया' है. यह नियम अभी भी पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं करते, लेकिन इन्हें लागू रखना चाहिए ताकि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव पर कड़ी कार्रवाई हो सके.
  • 2019 में दाखिल एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि दो माताओं ने SC/ST छात्रों के खिलाफ भेदभाव और आत्महत्या के मामलों पर ध्यान दिलाया था.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशंस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC से जवाब मांगा है, लेकिन इंदिरा जयसिंह की दलीलों ने मामले में सामाजिक न्याय के पहलू को मजबूती से सामने रखा है.

इंदिरा जयसिंह कौन हैं?

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह भारत की एक प्रमुख मानवाधिकार वकील और कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में बड़े योगदान दिए हैं. उनका जन्म 3 जून 1940 को मुंबई में एक मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई और बेंगलुरु से पूरी की. उसके बाद उन्होंने लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज से फेलोशिप भी हासिल की. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में एक कानूनी फर्म से की और 1986 में बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला सीनियर एडवोकेट बनीं. 1981 में उन्होंने अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ 'लॉयर्स कलेक्टिव' नाम की एक मानवाधिकार संगठन की स्थापना की, जो गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता है.

इंदिरा जयसिंह 2009 में भारत की पहली महिला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी गईं थीं. उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों में हिस्सा लिया, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून बनाने में योगदान, HIV एड्स से जुड़े अधिकार और जेंडर इक्वालिटी से संबंधित केस. 2005 में उन्हें उनके सार्वजनिक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया और 2018 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची में 20वें स्थान पर रखा. वह यूनाइटेड नेशंस की महिला भेदभाव उन्मूलन समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं.

Published at : 29 Jan 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
UGC Indira Jaising Supreme Court Stay CJI Suryakant UGC New Rules UGC New Rules 2026 Supreme Court UGC New Rules 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget