क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही साबित हो रही हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया में बदल रहे मौसमी हालात, युद्ध से बने तनाव के माहौल और राजनीतिक अस्थिरता ने मानने पर मजबूर कर दिया है. बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि 2025 और 2026 के आसपास पूरी दुनिया तबाही का मंजर देखने को मिलेगा.

दुनिया के कई देशों में 2025 खत्म होने तक तूफान और बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है. इनमें इंडोनेशिया,मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड से आई रिपोर्ट ने सभी को हैरान किया है. सभी जगह बाढ़ के भयावह हालात है. श्रीलंका में आए दित्वा तूफान में अबतक 153 लोगों की मौत हो चुकी है.

बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साल 2025 के आखिर में भयंकर तबाही मचेगी. इथोपिया में 23 नवंबर को फटे ज्वालामुखी ने भी धरती पर एक बड़ी तबाही की ओर इशारा किया है. 12 हजार साल पुराने फटे ज्वालामुखी ने भारत तक असर किया था.

बाबा वेंगा बुल्गारिया के रहने वाले थे, उनकी आंखे नहीं थी. उनकी पहले भी कई भविष्यवाणी सही साबित हुई हैं. इस वजह से बाबा वेंगा दुनिया में काफी फेमस हैं.

कौन थे बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा 1911 में बुलगारिया में जन्में थे. साल 1996 में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. उन्होंने सोवियत यूनियन के विघटन, चेर्नोबिल, राजकुमारी डायना की मौत, और अमेरिका में हुए 9/11 हमले को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सच साबित हुईं. उनकी 12 साल की कम उम्र में आंखों की रोशनी चली गई थी.

साल 2026 को लेकर दावे?

बाबा वेंगा ने साल 2026 को लेकर भी कई भविष्यवाणी की है. इसमें उन्होंने कई ग्लोबल झगड़े होने की बात कही है. यह झगड़े कई महाद्वीपों में फैल सकते हैं. इसे लोग तीसरे विश्वयुद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं.

उन्होंने AI के बढ़ते दबदबे की भविष्यवाणी भी की थी. उन्होंने कहा था कि AI इंसानों की जगह फैसले लेने लगेगा. इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आएंगे. आम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 2026 में इंसान अंतरिक्ष में एलियन से मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि, इनमें से कई दावे सिर्फ अनुमान के मुताबिक हैं, इनके कोई ठोस सबूत नहीं है. इन बदलावों को अधिकतर लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर देखते हैं.