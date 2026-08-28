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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेवंत रेड्डी के घर पहुंचीं महिला नेता और नेत्रहीन छात्राएं, CM की कलाई पर बांधी राखी

रेवंत रेड्डी के घर पहुंचीं महिला नेता और नेत्रहीन छात्राएं, CM की कलाई पर बांधी राखी

तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स स्थित आवास पर रक्षाबंधन मनाया. महिला नेताओं और नेत्रहीन छात्राओं ने उन्हें राखी बांधी.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 28 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों से आई महिला नेताओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं.

कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री सीताक्का और कोंडा सुरेखा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर की. इसके बाद तेलंगाना महिला आयोग की अध्यक्ष गडवाल विजयलक्ष्मी और आयोग के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और त्योहार की बधाई दी.

कई महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने बांधी राखी

मुख्यमंत्री के आवास पर विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, ब्रह्माकुमारीज़ के प्रतिनिधि और महिला कांग्रेस की नेता भी पहुंचीं. सभी ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मलकपेट स्थित सरकारी नेत्रहीन बालिका हाई स्कूल की छात्राएं भी मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पहुंचीं. छात्राओं ने रेवंत रेड्डी की कलाई पर राखी बांधी. इस दौरान स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा. नेत्रहीन छात्राओं के मुख्यमंत्री के आवास पहुंचने से कार्यक्रम का माहौल खास हो गया. मुख्यमंत्री ने छात्राओं से गर्मजोशी से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

सुबह से लगा रहा लोगों का आना-जाना

रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री के आवास पर सुबह से ही महिला नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का आना-जाना लगा रहा. कई लोगों ने कार्यक्रम की तस्वीरें और रक्षाबंधन से जुड़े संदेश सोशल मीडिया पर भी साझा किए. मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पहुंचे लोगों का स्वागत किया. खास तौर पर नेत्रहीन छात्राओं से उन्होंने बातचीत की और उनके साथ समय बिताया.

निकाय चुनाव से पहले महिला नेताओं की मौजूदगी

रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी शामिल हुईं. यह कार्यक्रम ऐसे समय हुआ है जब तेलंगाना में आने वाले निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला नेताओं और महिला संगठनों की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक नजरिए से भी खास बना दिया. हालांकि, रक्षाबंधन का मुख्य केंद्र भाई-बहन के रिश्ते और त्योहार की परंपरा ही रही.

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Published at : 28 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
CM Revanth Reddy TELANGANA
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