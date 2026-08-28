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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायुवाओं का मूड समझेगी BJP! नितिन नवीन की बैठक में देशभर से पहुंचेंगे 45 युवा नेता

युवाओं का मूड समझेगी BJP! नितिन नवीन की बैठक में देशभर से पहुंचेंगे 45 युवा नेता

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई है. बैठक में देशभर के 45 युवा नेताओं को बुलाया गया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Aug 2026 04:28 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अपने युवा नेताओं की खास बैठक बुलाई है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने देशभर से 45 नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है. बैठक 29 अगस्त को सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी.

इस बैठक में देश के युवाओं के बदलते मिजाज, उनकी मौजूदा समस्याओं और इन चुनौतियों के समाधान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. पार्टी का फोकस यह समझने पर रहेगा कि युवा किन मुद्दों को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उनसे बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

हर राज्य से 2 से 3 नेताओं को बुलाया गया

बीजेपी की इस बैठक में देश के अलग-अलग राज्यों से 2 से 3 नेताओं को शामिल किया गया है. कुल 45 नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. बैठक में केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक और राज्यों में मंत्री पद पर मौजूद नेताओं को भी बुलाया गया है. पार्टी ने ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी है जिनकी युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है और जो युवा मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं.

युवाओं से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं की सोच और उनकी मौजूदा चुनौतियों को समझना है. रोजगार, शिक्षा, अवसर और बदलते समय में युवाओं की जरूरतों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. बीजेपी ऐसे नेताओं को बैठक में शामिल कर रही है जिनकी युवाओं के बीच पहचान और प्रभाव है. पार्टी का मानना है कि युवाओं के साथ बेहतर संवाद के लिए ऐसे नेताओं की राय महत्वपूर्ण हो सकती है.

कई बड़े युवा चेहरों को मिला न्योता

बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को भी बुलाया गया है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, बीजेपी महासचिव हरीश द्विवेदी और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है. महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे, मुंबई की पूर्व सांसद पूनम महाजन, बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जैसे नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया है. बीजेपी की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पार्टी युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. बैठक में युवा नेताओं के अनुभव और सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Aug 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Anurag Thakur Nitin Nabin BJP
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