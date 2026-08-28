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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावाल्मिकी घोटालाः बी. नागेंद्र का कर्नाटक कैबिनेट से इस्तीफा, रोते हुए की घोषणा

वाल्मिकी घोटालाः बी. नागेंद्र का कर्नाटक कैबिनेट से इस्तीफा, रोते हुए की घोषणा

बी. नागेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए घोषणा में कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Aug 2026 07:27 PM (IST)
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कर्नाटक सरकार में योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र ने वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगर घोटाले को लेकर बढ़ते दवाब के बीच मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा करते हुए बी. नागेंद्र रोते हुए नजर आए.

कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किए गए थे नागेंद्र

बी. नागेंद्र इसी अगस्त महीने की शुरुआत में कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार के घोषित किए गए नए मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किए गए थे. उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा के दौरान यह आरोप भी लगाया कि उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है.

भाजपा और मनुवादियों पर बी. नागेंद्र ने लगाया आरोप

उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल BJP पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए डराने का भी आरोप लगाया. नागेंद्र ने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुझे प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से डरा नहीं सकती है.’

  VIDEO | Bengaluru: "I am submitting my resignation to CM today to ensure party does not face any embarrassment", says Karnataka Minister Nagendra. pic.twitter.com/3ysOZovm5v

इसके अलावा, बी. नागेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि मनुवादी उन्हें अपना निशाना बना रहे थे, क्योंकि वे एक आदिवासी समुदाय से आने वाले एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे. उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें मनुवादियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कमर कसनी होगी. 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Aug 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Karnataka DK SHivakumar B Nagendra
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