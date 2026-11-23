नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली में हैं. पीएम बालेन शाह और पीएम के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई. द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और पीएम बालेन शाह ने अयोध्या-जनकपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. बैठक के बाद पीएम मोदी और पीएम बालेन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पीएम मोदी ने पीएम शाह की तारीफ करते हुए कहा, यूएन में बालेन शाह की दूरदर्शिता दिखी. उनके क्लियर विजन को महसूस किया.

पीएम मोदी ने कहा, ''नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत में स्वागत करता हूं. कुछ महीने पहले जब बालेन्द्र शाह ने विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में UN को संबोधित किया था तब हमें उनकी दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक दिखाई दी थी और आज पिछले कुछ घंटों की बातचीत में मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल संबंधों के लिए उनके स्पष्ट विजन और प्रतिबद्धता को महसूस किया है. यूएन में उनका संबोधन में उनकी दूरदर्शीता को दर्शाता है,''

#WATCH | Delhi | In a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "We extend our deepest condolences for the lives lost during the recent flash floods in Nepal. India announces a 24,000 crore Nepali rupees development package for Nepal." https://t.co/GndAAhyGpi — ANI (@ANI) November 23, 2026

24 हजार करोड़ नेपाली रुपये का दिया पैकेज

पीएम मोदी ने आगे कहा, ''भारत और नेपाल का रिश्ता केवल पड़ोस का नहीं बल्कि अपनेपन और अटूट विश्वास का रिश्ता है. हमारी खुशियां साझी हैं और हमारी चुनौतियां भी. हम एक-दूसरे की प्रगति में साथी हैं और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी. अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि के लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और आज नेपाल के पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास को नई मजबूती देने के लिए हम 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये के Development Cooperation Package की घोषणा करते हैं.भारत एक सशक्त नेपाल के विकास में सहयोगी रहा हैं. भारत और नेपाल के संबंध साझा इतिहास, आस्था, संस्कृति और गहरे people-to-people ties के धागों से बुने हैं.''

उन्होंने कहा, ''भगवान राम और माता सीता हमारी साझा सभ्यता और आस्था की पहचान हैं. ये रिश्ता पड़ोस का नहीं. खुशियां और साझा इतिहास के धागों से बुने हैं. भारत एक सशक्त और समृद्ध नेपाल की विकास यात्रा में हमेशा सहभागी रहा है. इसी भावना से आज हमने अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.हमारा साझा सभ्यता का इतिहास है. नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे हैं. भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है. अपने संबंधो को एक नया आयाम दे रहे हैं. इस ट्रेन सेवा से माता सीता का दर्शन करना भी आसान हो जाएगा.''

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