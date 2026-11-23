नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं. बालेन शाह का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. उसके बाद नेपाल के पीएम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि चढ़ाने राजघाट जाएंगे.

उसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बालेन शाह के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी. उसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता पत्रों का आदान प्रदान होगा. दोनों देशों के बीच ऊर्जा और पन विद्युत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता होगा. जिसके तहत भारत नेपाल से बिजली आयात बढ़ाएगा. दोनों देशों के बीच रेलवे और सड़क संपर्क में सहयोग पर समझौते के आसार हैं. साथ ही नेपाल में बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर भी समझौता हो सकता है. नेपाल को भारत आर्थिक सहायता देने का भी एलान कर सकता है.

आज अध्योया से नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ जाएंगे. पीएम मोदी और नेपाल के पीएम बालेन शाह दिल्ली से वर्जुअली ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे. इस दौरान अयोध्या कैंट स्टेशन पर यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे.

ट्रेन का नाम

सरयू कमला साप्ताहिक एक्सप्रेस

आज क्या होगा?

भारत, नेपाल के पीएम उद्घाटन करेंगे, अयोध्या में मौजूद रहेंगे योगी

जुड़ेंगे 2 धार्मिक शहर

राम नगरी-सीता नगरी

कितनी दूरी?

604 किलोमीटर

कितना समय लगेगा?

करीब 19 घंटे

कितने दिन चलेगी?

अयोध्या से हर सोमवार शाम 5:50 बजे

जनकपुर से हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे

ट्रेन में कितनी बोगी?

स्पेशल ट्रेन में 17 कोच

कहां-कहां ठहराव?

मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज

रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी, जयनगर