'2024 का चुनाव अवैध था', मॉक पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बड़ा हमला

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार समेत देश के पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि सीईसी की निष्पक्षता सवालों के घेरे में हैं. भारत के 13 करोड़ से ज्यादा व वोटर्स के नाम काट दिए गए. भारत के 15 प्रतिशत वोटर हटा दिए गए. सभी सरकारी संस्थाएं विपक्ष के लिए बंद कर दी गई हैं. 2024 का लोकसभा चुनाव भी अवैध था.

#BREAKING | CEC की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है- राहुल https://t.co/SMm0dUxS5O #CEC #GyaneshKumar #Congress #RahulGandhi #MockParliament #BJP #ABPNews https://t.co/YJIV2GV1mr — ABP News (@ABPNews) October 31, 2026

इलाबाहद हाईकोर्ट ने दी थी राहत

आजम खान को ईडी ने जेल के बाहर एक दर्ज मामले में हिरासत में लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी थी. कोर्ट ने इससे पहले उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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