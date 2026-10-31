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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2024 का चुनाव अवैध था', मॉक पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बड़ा हमला

'2024 का चुनाव अवैध था', मॉक पार्लियामेंट में राहुल गांधी का बड़ा हमला

राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट में अपनी बात रखी. इस दौरान राहुल गांधी ने कई तरह की बातें ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर कही हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 07:28 PM (IST)
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मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर  आयोजित मॉक पार्लियामेंट में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार समेत देश के पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि सीईसी की निष्पक्षता सवालों के घेरे में हैं. भारत के 13 करोड़ से ज्यादा व वोटर्स के नाम काट दिए गए. भारत के 15 प्रतिशत वोटर हटा दिए गए. सभी सरकारी संस्थाएं विपक्ष के लिए बंद कर दी गई हैं. 2024 का लोकसभा चुनाव भी अवैध था. 

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इलाबाहद हाईकोर्ट ने दी थी राहत

आजम खान को ईडी ने जेल के बाहर एक दर्ज मामले में हिरासत में लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को राहत दी थी. कोर्ट ने इससे पहले उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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