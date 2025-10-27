Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को संभावित अयोध्या यात्रा से पहले सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की गई. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को प्रभु श्री रामलला के मुख्य मंदिर सहित सभी मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा होने की घोषणा की. ऐसे में पीएम मोदी अगले महीने 25 नवंबर को अयोध्या का दौरा कर सकते हैं, जहां ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

अयोध्या मंदिर में ध्वाजारोहण करेंगे पीएम मोदी- सूर्य प्रताप शाही

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या यात्रा के दौरान श्रीराम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उस दिन परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी ध्वजारोहण करेंगे. उन्होंने कहा कि आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चौदह कोसी परिक्रमा 30 अक्टूबर को और पंच कोसी परिक्रमा एक नवंबर को होगी. जिला और पुलिस प्रशासन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

मंत्री ने कहा कि पंच कोसी परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, परिवहन और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की भी समीक्षा की.

पीएम मोदी की यात्रा को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट- शाही

इस दौरान कृषि मंत्री ने हवाई अड्डे के नवनियुक्त निदेशक धीरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद से की गई तैयारियों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'वीआईपी दौरे के समय विमानों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है. उस समय पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरती है. कई विशिष्ट अतिथियों के विमान एक साथ पार्क नहीं किए जा सकते. इसके लिए हम वैकल्पिक हवाई अड्डों की व्यवस्था कर रहे हैं. हम इस पर विचार कर रहे हैं. उतरने के बाद विमानों की पार्किंग के संबंध में समीक्षा की जा रही है.' सिंह ने कहा, ‘प्रधानमंत्री के आवागमन के दौरान सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है. हम सुनिश्चित करते हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो.’

यह भी पढे़ंः आसमान में था प्लेन, अचानक आई तकनीकी खराबी, दुबई जाने वाली फ्लाइट की चेन्नई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग