तमिलनाडु के मदुरै से दुबई के लिए उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट को सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को अचानक चेन्नई की ओर डायवर्ट कर दिया गया. दरअसल, दुबई जा रही फ्लाइट में बीच हवा में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने फ्लाइट को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की ओर मोड़ दिया.

एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा कि इस फ्लाइट में कुल 160 यात्री सवार थे. फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारा गया. बताया गया कि इस घटना के दौरान किसी भी यात्री या क्रू सदस्य के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. इस घटना के बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि विमान में मौजूद तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

पटना के लिए उड़ान भरने के बाद दिल्ली वापस लौट आया था विमान

मदुरै से दुबई जाने वाली फ्लाइट में यह घटना रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को पटना के लिए रवाना हुई स्पाइसजेट की एक फ्लाइट वापसी के एक दिन बाद घटी है. दरअसल, रविवार (26 अक्टूबर, 2025) को स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच रास्ते में विमान में तकनीकी खराबी का पता चला. इसके बाद पायलट विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट लेकर आ गया.

एअर इंडिया के विमान में भी आ चुकी खराबी

वहीं, पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एअर इंडिया एयरलाइन की एक फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. लेकिन उड़ान भरने के लिए कुछ ही देर बाद विमान लौट आया. विमान ने पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी कि विमान एक संदिग्ध पक्षी से टकरा गया था. पायलट ने इसके बाद एटीसी से विमान के इंजन में कंपन होने की बात कहते हुए वापस नागपुर लौटने की अनुमति मांगी थी.

