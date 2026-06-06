भारत में लैंड करते ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए भारत पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंटर अभिजीत दीपके ने भारत में कदम रखते ही पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. पांच छात्रों ने सुसाइड किया है. अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पहले भी देशभर के छात्रों, युवाओं और समर्थकों से इसमें शामिल होने की अपील की थी. फिलहाल अभिजीत दीपके ने भारत पहुंचने के बाद अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों से जुड़े मामलों पर गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए.

